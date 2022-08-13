Об этом в твиттер написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы обеспокоены сообщениями об обвинениях против граждан Великобритании, Швеции и Хорватии, выдвинуты незаконными властями на востоке Украины. Россия и ее ставленники обязаны уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту военнопленных" – сообщил Энтони Блинкен.

Добавим, что пропагандистские российские СМИ сообщали ранее, что донецкие боевики 15 августа начнут рассматривать "уголовное дело" пяти пленных иностранцев.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, если США позволят России захватить Украину, это приведет к тому, что в мире "начнется сезон" подобных войн.

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