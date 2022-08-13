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Дежсекретарь США отреагировал на заявления коккупантов о "суде" над пленными иностранцами

13 августа, 2022 суббота
09:57
война с Россией Энтони Блинкен

США обеспокоены сообщениями о том, что донецкие боевики собрались судить пятерых пленных иностранцев

Об этом в твиттер написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы обеспокоены сообщениями об обвинениях против граждан Великобритании, Швеции и Хорватии, выдвинуты незаконными властями на востоке Украины. Россия и ее ставленники обязаны уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту военнопленных" – сообщил Энтони Блинкен.

Добавим, что пропагандистские российские СМИ сообщали ранее, что донецкие боевики 15 августа начнут рассматривать "уголовное дело" пяти пленных иностранцев.

  • Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, если США позволят России захватить Украину, это приведет к тому, что в мире "начнется сезон" подобных войн.

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