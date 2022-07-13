Дезертирство у оккупантов приобретает массовый характер, - пресс-офицер Сил обороны Юга Гуменюк
Начальник пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что на временно оккупированных территориях российские военные массово отказываются от участия в боевых действиях
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"Дезертирство в российской армии на временно оккупированных территориях достаточно системной практикой. Мы наблюдаем и перехватываем радиопереговоры, в которых оккупанты жалуются на условия пребывания и отказываются выполнять приказы", - сообщила Гуменюк.
Пресс-офицер также рассказала, что оккупанты самовольно покидают свои места дислокации.
"На тех или иных участках подразделения и небольшие группы российских военных самовольно покидают порученный участок фронта. Они ищут способы избежать участия в дальнейших боевых действиях. Доходит до того, что они сами себе наносят небольшие травмы, чтобы попасть в госпиталь и больше не возвращаться в службу ", – добавила она.
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