Дезертирство у оккупантов приобретает массовый характер, - пресс-офицер Сил обороны Юга Гуменюк

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Дезертирство в российской армии на временно оккупированных территориях достаточно системной практикой. Мы наблюдаем и перехватываем радиопереговоры, в которых оккупанты жалуются на условия пребывания и отказываются выполнять приказы", - сообщила Гуменюк.

Пресс-офицер также рассказала, что оккупанты самовольно покидают свои места дислокации.

"На тех или иных участках подразделения и небольшие группы российских военных самовольно покидают порученный участок фронта. Они ищут способы избежать участия в дальнейших боевых действиях. Доходит до того, что они сами себе наносят небольшие травмы, чтобы попасть в госпиталь и больше не возвращаться в службу ", – добавила она.

13 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что случаи употребления алкоголя и отказа от продолжения ведения боевых действий среди военнослужащих РФ учащаются

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