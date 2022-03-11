Дезертирство, потери, обескровливание армии – вот почему России нужны новые силы в виде белорусов, – нардеп Сергей Рахманин

"Использование белорусских сил Россия считает для себя самым простым вариантом", – сказал Рахманин в эфире Espreso.TV.



Нардеп заметил, что это связано с потерями российской армии, фактами дезертирства, часть армии обескровлена, соответственно в РФ возникает потребность в силах. Белорусский вариант они считают для себя самым простым.



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Рахманин также заметил, почему для россиян простейшим является сценарий использования белорусских сил: "Во-первых, перебрасывание части подразделений из России требует некоторого времени. Во-вторых, гораздо проще в качестве пушечного мяса использовать не своих".

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