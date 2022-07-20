Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен из Норвегии отказался соревноваться за шахматную корону с россиянином

Об этом сообщает Сhess24

5-кратный чемпион мира по шахматам 32-летний Магнус Карлсен отказался защищать свой титул в игре против Яна Непомнящего. Еще до начала турнира Магнус (владевший титулом чемпиона мира по шахматам от 2013 года) отмечал, что откажется от чемпионства, если ему придется играть с представителем России. Он говорил, что ему надоело играть с представителями этой страны, ведь из последних четырех защит он трижды обыгрывал именно россиян.

"У меня нет мотивации играть еще один матч, - сказал чемпион. - Я просто чувствую, что не могу много получить, мне это не особенно нравится. И хотя я уверен, что матч будет интересен по историческим причинам, у меня нет желания играть" .

Теперь самое престижное звание в мире шахмат будут разыгрывать россиянин Ян Непомнящий и Дин Лижень из Китая, который в последнем туре Турнира Претендентов получил на второе место.

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