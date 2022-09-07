Действующие отсрочки от мобилизации можно продлить на два месяца: подробности
Правительство разрешило продление на два месяца действующих отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации
Об этом идет речь на сайте Министерства экономики Украины.
Речь об отсрочках, предоставленных решениями Министерства экономики в марте — апреле, срок действия которых истекает в сентябре — октябре этого года. Решение о продлении отсрочки сроком до двух месяцев может быть принято Минэкономики только один раз.
"Сегодняшнее решение Правительства позволяет обеспечить постоянную и эффективную работу органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций, ныне работающих на победу в тылу", — заявила глава министерства Юлия Свириденко.
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Правительственное решение предусматривает также, что выписка из приказа Минэкономики об отсрочке от призыва военнообязанному работнику может предоставлять и визировать предприятие, учреждение или организация, где он работает. Эта норма предназначена для того, чтобы уменьшить нагрузку на органы государственной власти, что позволит высвободить ресурсы для усиления работы по другим направлениям.
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