Об этом идет речь на сайте Министерства экономики Украины.

Речь об отсрочках, предоставленных решениями Министерства экономики в марте — апреле, срок действия которых истекает в сентябре — октябре этого года. Решение о продлении отсрочки сроком до двух месяцев может быть принято Минэкономики только один раз.

"Сегодняшнее решение Правительства позволяет обеспечить постоянную и эффективную работу органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций, ныне работающих на победу в тылу", — заявила глава министерства Юлия Свириденко.

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Правительственное решение предусматривает также, что выписка из приказа Минэкономики об отсрочке от призыва военнообязанному работнику может предоставлять и визировать предприятие, учреждение или организация, где он работает. Эта норма предназначена для того, чтобы уменьшить нагрузку на органы государственной власти, что позволит высвободить ресурсы для усиления работы по другим направлениям.

В августе Резников рассказал, кого будут мобилизовать в ряды ВСУ в ближайшее время.