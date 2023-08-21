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Действующие элиты имеют только двух кандидатов в замену Путину: российский оппозиционер назвал фамилии

21 августа, 2023 понедельник
17:25
Мир

Целью действующих элит и окружения Путина - системных либералов или силовиков - является задача сохранить систему. Они очень ограничены с точки зрения вероятных кандидатур

Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев в эфире Эспрессо.

"Целью действующих элит и окружения Путина - системных либералов или силовиков - является задача сохранить систему. Они очень ограничены с точки зрения вероятных кандидатур, они не могут назначить кого-либо - это должна быть процедура, которая сохраняет легитимность и соответствует Конституции. Конкуренция между двумя людьми - Мишустиным и Медведевым", - сказал он.

Пономарев добавил, что других кандидатур, которые могут быть легитимированы из-за действующих законодательных процедур, не существует.

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"Все остальные альтернативы – революционные. Это условный Пригожин или военный. Такая фигура появится внезапно. А другой сценарий, я считаю, надо работать над ним – это революционный сценарий от коалиции "Рамштайн" и Украины. Эта война можно прекратить исключительно, когда уничтожат сам пост президента РФ, само государство будет полностью перестроено на новых принципах. Единственная сила, которая может это сделать, это российские добровольцы в рядах ВСУ и которые могут это сделать в конце войны", - подытожил оппозиционер.

Россия
Дмитрий Медведев
Владимир Путин
Война с Россией
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