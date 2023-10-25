Действующему нардепу объявили о подозрении в завладении землей площадью более 320 га
Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным бюро объявила подозрение действующему народному депутату ВРУ в присвоении более 320 гектаров земли, что привело к ущербу для государства более чем на 123 миллиона гривен
Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .
Сообщается, что в 2016-2019 годах народный депутат Украины контролировал служащих Главного управления Госгеокадастра в одной из областей и придумал схему, по которой присвоил 323 гектара земли, принадлежавших государственному предприятию.
По его плану директор госпредприятия должен был отказаться от земли и подать заявление в ГУ Госгеокадастра области. Затем руководитель ГУ Госгеокадастра области передал землю предварительно избранным физлицам, которые затем продали ее компании, принадлежавшей организатору схемы.
В деле подозрение получили три человека:
- экскеровник Главного управления Госгеокадастра одной из областей,
- бывший директор государственного предприятия,
- директор частного компании.
Они обвиняются в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах организованной группой. За это им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы лишение права занимать некоторые должности на три года с конфискацией имущества.
Фото: САП
Вероятно речь идет о Роберте Горвате из группы Доверия, пишет LIGA.net . Он мажоритарщик из Закарпатской области, сейчас – член группы Доверие. Избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 68-му округу. До 2014 года являлся бизнесменом.
Примечание. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- В июне ДБР сообщило о подозрении руководителю главного управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Хмельницкой области из-за "оборудия" с землей.
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