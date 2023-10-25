Действующему нардепу объявили о подозрении в завладении землей площадью более 320 га

Об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура .

Сообщается, что в 2016-2019 годах народный депутат Украины контролировал служащих Главного управления Госгеокадастра в одной из областей и придумал схему, по которой присвоил 323 гектара земли, принадлежавших государственному предприятию.

По его плану директор госпредприятия должен был отказаться от земли и подать заявление в ГУ Госгеокадастра области. Затем руководитель ГУ Госгеокадастра области передал землю предварительно избранным физлицам, которые затем продали ее компании, принадлежавшей организатору схемы.

В деле подозрение получили три человека:

экскеровник Главного управления Госгеокадастра одной из областей,

бывший директор государственного предприятия,

директор частного компании.

Они обвиняются в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах организованной группой. За это им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы лишение права занимать некоторые должности на три года с конфискацией имущества.

Фото: САП

Вероятно речь идет о Роберте Горвате из группы Доверия, пишет LIGA.net . Он мажоритарщик из Закарпатской области, сейчас – член группы Доверие. Избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 68-му округу. До 2014 года являлся бизнесменом.

Примечание. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.