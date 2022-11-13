Об этом в эфире Еспресо заявила заместитель министра культуры и информационной политики Екатерина Чуева.

"Действующее здание Довженко-Центра, где размещается вся коллекция и планировали создать Музей кино, могло бы быть по меньшей мере памятником истории местного значения. Для этого есть определенная процедура. Предоставление защитного статуса позволило бы определенным образом обеспечить институцию и ситуацию вокруг коллекции. Эта процедура не слишком сложная, достаточно иметь партнерскую организацию, которая сможет подготовить и предоставить документы", - отметила она.

По словам Чуевой, Министерство культуры таких документов не делает.

"Первоочередное решение должен принять городской совет, поскольку здание должно сначала получить статус только что віявленного объекта культурного наследия. Имеет смысл сохранения целостного собрания именно в этом здании, так оно является определенным комплексом. Перенос в любые другие здания - это очень дискуссионный вопрос. Мне кажется, что поскольку эта коллекция формировалась на той кинофабрике и уже целенаправленно пополнялась, то имеет смысл сохранять это в целостности", - подытожила замминистра.

Напомним, в конце лета Государственное агентство Украины по кино объявило о реорганизации Довженко-Центра. Однако работники Центра отмечали: "это де-факто означает ликвидацию национального киноархива, который с 1994 года последовательно занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино".

18 августа МКИП инициировал обсуждение с Кабмином и Госкино сохранения целостности фильмофонда Центра. В министерстве напомнили, что с 10 ноября 2021 года Госкино не подчиняется МКИП, поэтому необходим совет с этими учреждениями. В заявлении они аргументировали решение тем, что Довженко-Центр сейчас неэффективен, поэтому его нужно реорганизовать.

26 августа профильный комитет Верховной Рады рекомендовал немедленно отменить действие приказа о фактическом уничтожении Довженко-Центра.

И.о. директора Национального центра Александра Довженко Елена Гончарук заявила о потере Украиной места в Международной федерации киноархивов, если Центр будет реорганизован.

2 ноября Елена Гончарук была отстранена от должности после аудита, вместо нее эти обязанности будет выполнять профессиональный кризисный менеджер Юлия Каждан.

10 ноября СБУ провела обыск в помещениях Довженко-Центра по делу о злоупотреблении властью бывшим руководителем учреждения.