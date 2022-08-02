Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украинское законодательство не предусматривает обязательную эвакуацию. Есть вынужденная эвакуация, однако обязательной нет. Та эвакуация, которая сейчас происходит на Донетчине, запланирована. Когда мы говорим о стратегии эвакуации и вывоза населения из опасных регионов, то территории не должны закрываться полностью. Нет обязательной и принудительной эвакуации", – пояснил Павличенко.

Павличенко добавил, что Россия принудительно вывозит украинцев на собственную территорию

"Принудительной эвакуацией занимается Российская Федерация, когда происходит угон людей. Такие ситуации происходили с Мариуполем и частично в Херсонской области. Людей принудительно вывозили на территорию России или на неподконтрольные Украине районы Донецкой области", - добавил он.

30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.

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