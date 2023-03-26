"Действующая законодательная система работает не в интересах ребенка": экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Кулеба об изнасиловании девочки в Закарпатье
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка в 2014-2021 гг. Николай Кулеба рассказал, что современная законодательная украинская система никак не защищает права детей
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В истории с изнасилованием девочки на Закарпатье есть ряд нарушений прав этого ребенка. Самое главное - девочка не получила качественной юридической помощи. В частности, адвоката. Такие случаи достаточно часты. Вся законодательная система, которая существует в стране, чаще работает не в интересах ребенка. Особенно если мы говорим о таком составе преступления", – пояснил Кулеба.
Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка подчеркнул, что дети должны иметь право получить адвоката для защиты собственных прав
"Уже давно существует такая инициатива, как адвокат ребенка. По этой инициативе ребенок должен получить адвоката, даже если законные его представители подозреваются или не подозреваются по делу. Однако, к сожалению, в ситуации с изнасилованием в Закарпатье ребенок просто бесправен", - добавил он.
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