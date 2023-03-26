Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В истории с изнасилованием девочки на Закарпатье есть ряд нарушений прав этого ребенка. Самое главное - девочка не получила качественной юридической помощи. В частности, адвоката. Такие случаи достаточно часты. Вся законодательная система, которая существует в стране, чаще работает не в интересах ребенка. Особенно если мы говорим о таком составе преступления", – пояснил Кулеба.

Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка подчеркнул, что дети должны иметь право получить адвоката для защиты собственных прав

"Уже давно существует такая инициатива, как адвокат ребенка. По этой инициативе ребенок должен получить адвоката, даже если законные его представители подозреваются или не подозреваются по делу. Однако, к сожалению, в ситуации с изнасилованием в Закарпатье ребенок просто бесправен", - добавил он.