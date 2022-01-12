"Действующая власть является самой большой после Путина угрозой для Украины": политолог Бала заявил о необходимости объединения оппозиции
Политтехнолог Виталий Бала считает, что дело против Петра Порошенко не станет фактором объединения оппозиции
Об этом он сказал в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой".
"Я думаю, что по большому счету, они (оппозиция, - ред.) должны объединиться, потому что та действующая власть, которая есть сегодня, как по мне, является наибольшей угрозой после Путина для Украины. И должны были бы объединиться, но их история кредитная, она настолько сомнительна, где они не выполняли договоренности, которых достигали между собой", - считает Бала.
Он выразил свое мнение, кто должен стать гарантом таких договоренностей.
"Я не знаю, кто должен бы выступить гарантом того, чтобы там было четко расписано, на каких условиях они объединяются. Условно партия-победитель имеет право на место премьера, второе место - на вице-премьера.
Все эти должны быть проговорены, но должен быть кто-то, возможно, это были бы наши западные партнеры, я этого не исключаю, в смысле соблюдения договоренностей. Но на сегодняшний день в ситуации с Порошенко, мы такого объединения не увидим", - подытожил политолог.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донетчины. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- 6 января Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене.
- Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те доли телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- 12 января адвокат Игорь Головань заявил, что существует постановление суда о принудительном приводе на заседание Порошенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.59
Покупка 27.59Продажа 27.87
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное