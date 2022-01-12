"Действующая власть является самой большой после Путина угрозой для Украины": политолог Бала заявил о необходимости объединения оппозиции

Об этом он сказал в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой".



"Я думаю, что по большому счету, они (оппозиция, - ред.) должны объединиться, потому что та действующая власть, которая есть сегодня, как по мне, является наибольшей угрозой после Путина для Украины. И должны были бы объединиться, но их история кредитная, она настолько сомнительна, где они не выполняли договоренности, которых достигали между собой", - считает Бала.



Он выразил свое мнение, кто должен стать гарантом таких договоренностей.



"Я не знаю, кто должен бы выступить гарантом того, чтобы там было четко расписано, на каких условиях они объединяются. Условно партия-победитель имеет право на место премьера, второе место - на вице-премьера.

Все эти должны быть проговорены, но должен быть кто-то, возможно, это были бы наши западные партнеры, я этого не исключаю, в смысле соблюдения договоренностей. Но на сегодняшний день в ситуации с Порошенко, мы такого объединения не увидим", - подытожил политолог.

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