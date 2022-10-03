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"Действует иррационально": министр обороны Британии Уоллес оценил риск применения Путиным ядерного оружия

3 октября, 2022 понедельник
08:50
Мир

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал применение РФ ядерного оружия очень маловероятным, но призвал не исключать такой возможности

Об этом сообщает Evening Standard .

На партийной конференции консерваторов Уоллес отметил, что применение Путиным ядерного оружия против Украины "очень маловероятно", но российский диктатор действует не рационально.

Уоллес объяснил, что хотя использование ядерного оружия является частью российской военной доктрины, это будет неприемлемо для союзников Москвы из Индии и Китая. Он подчеркнул, что во время встреч с Владимиром Путиным индийский премьер Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин "очень четко дали понять, что приемлемо, а что неприемлемо".

В то же время Воллес добавил, что действия российского лидера, от атаки с нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, которым в 2018 году отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, до вторжения в Украину, были "полностью иррациональными", поэтому стоит.

  • 30 сентября начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил, что в ближайшей перспективе нет причин считать, что РФ применит против Украины ядерное оружие.

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Владимир Путин
ядерное оружие
химоружие
война с Россией
консерваторы
Великобритания
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