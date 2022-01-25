Действовал под руководством российских кураторов: на Черкасчине студент-первокурсник "минировал" объекты

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



"Служба безопасности Украины установила сеть псевдоминеров, которые осуществили серию анонимных сообщений на Черкасчине. Злоумышленники совершили 9 сообщений о минировании различных заведений и учреждений через закрытые телеграмм-чаты, управляемые с территории РФ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что студент-первокурсник одного из местных колледжей выполнял заказы по "минированию" различных объектов. В течение января через закрытый телеграмм-канал он "минировал" школы, колледжи, жилые дома и торгово-развлекательные центры Черкасской области.



Кроме того, он создал свой телеграмм-канал. Там он размещал фото- и видеоматериалы о результатах "минирования", также получал заказы от других лиц на очередные объекты. В настоящее время установлено, что трем "заказчикам" удалось реализовать свое преступное намерение. Известно, что через этот канал он получал задания по псевдоминированию от российских кураторов, а также оплату за их выполнение.



По результатам обследования указанных в сообщениях помещений и близлежащих территорий не было обнаружено взрывных предметов и веществ.



Благодаря проведенным круглосуточным разыскным мероприятиям правоохранители установили личность псевдоминера и задержали его в учебном заведении.



Он признался в совершенных анонимных сообщениях и мотивировал свою деятельность тем, что хотел увеличить рейтинг собственного телеграмм-канала и получить прибыль за "заказ" минирований.



В ходе обысков по месту жительства у злоумышленника изъята компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе переписка и получение заказов от российских кураторов.



По факту осуществления ложных сообщений о заминировании открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что СБУ задержала студента, воспользовавшегося услугами российских спецслужб через Telegram и "заминировавшего" Горный профессиональный колледж Криворожского национального университета.

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