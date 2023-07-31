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Действиями Вагнера создается новая гибридная угроза в Европе, - Згурец

31 июля, 2023 понедельник
09:38
Мир Сергей Згурец

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что вагнеровцы на границе Беларуси со странами НАТО могут пытаться создать определенную зону неопределенности

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Сейчас потенциально создается новая гибридная угроза в Европе действиями Вагнера. Такая угроза может быть на грани того, чтобы в случае активности вагнеровцев страны НАТО не могли действовать консолидированно, а также, чтобы создалась определенная зона неопределенности. Так как, условно говоря, определить, кому принадлежат вагнеровцы, у которых вроде бы нет никаких оснований быть связанными с министерством обороны России или с белорусами, с которыми тоже ничего не подписывали?То есть Вагнер – это просто преступная группировка. Можно ли за это бить ракетами по Москве, если, например, вагнеровцы захватят Сувальский коридор? То, казалось бы, правовых основ для этого нет", - прокомментировал военный эксперт.

Сергей Згурец отметил, что такими гибридными подходами россияне сейчас попытаются расшатать ситуацию, используя вагнеровцев.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. А уже 14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

Утром на следующий день в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера. Впоследствии вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ПИК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ПИК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор.

Россия
ЕС
Белорусь
Европа
Война с Россией
НАТО
Вагнергейт
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