Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В секторе фиксируются более 100 обстрелов в сутки. Противник хаотично ведет огонь, применяя кучу боеприпасов. Наши меткие артиллеристы отлично делают свое дело. ВСУ работают взвешенно, имеют определенные успехи и пытаются двигаться вперед - это еще небольшие тактические победы, но это оперативные шаги, которые вынуждают войска РФ отступать", – подчеркнул Кудряшов.

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