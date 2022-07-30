Действия ВСУ заставляют противника отступать, - комбат ТрО "Азов" Кудряшов
Комбат 98 батальона ТрО "Азов" Родион Кудряшов рассказал, что на линии столкновения проходят артиллерийские дуэли
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В секторе фиксируются более 100 обстрелов в сутки. Противник хаотично ведет огонь, применяя кучу боеприпасов. Наши меткие артиллеристы отлично делают свое дело. ВСУ работают взвешенно, имеют определенные успехи и пытаются двигаться вперед - это еще небольшие тактические победы, но это оперативные шаги, которые вынуждают войска РФ отступать", – подчеркнул Кудряшов.
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