Российские войска продолжают атаки на город Бахмут

Западные и украинские СМИ сообщают, что анонсированное зимнее наступление российской армии, которое планировалось противником, захлебнулось. Россияне не смогли решить свои главные декларируемые задачи выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.



В Институте изучения войны сообщили, что россияне достигли определенной кульминации и истощения своих войск при проведении боевых действий вокруг Бахмута и Авдеевки. Однако, если говорить о реальной ситуации на Бахмутском и Авдеевском направлении , то противник продолжает пытаться проводить наступательные действия, несмотря на исчерпание своих ресурсов. Сегодня командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что он встретился с украинскими солдатами и командирами, которые раз разрушили миф о непобедимости вагнеровцев и российских десантников. Он заметил, что противник слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми фейками . На самом же деле украинская армия своими действиями опровергает все заявления российских пропагандистов по Бахмуту.



Боевые действия возле Бахмута по состоянию на 3 апреля

Вчера появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по российским войскам. В частности, по подразделению ЧВК "Вагнера", размещенным на территории предприятия "Азов". Это предприятие находится на севере города. Несмотря на такие удары и значительные потери, противник продолжает пытаться давить на украинские позиции даже в городской застройке. Российские подразделения продолжают попытки продвинуться в центр города. Однако пока работает логистика и обеспечение для украинской армии в Бахмуте, оборона города может длиться довольно длительный период.

О паритете в артиллерии и боеприпасах с противником говорить пока рано

Заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко рассказал, что ситуация в Бахмуте остается очень критичной и напряженной. Однако украинские подразделения надежно удерживают оборону. По словам Назаренко, нельзя утверждать, что это позиционная оборона. Ситуация в Бахмуте очень динамична . Украинские подразделения пытаются контратаковать по случаю. Назаренко подчеркнул, что самое главное – это логистические пути и коммуникации с Бахмутом. Вооруженные силы Украины получают достаточное количество средств для обороны Бахмута.



Также заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко отметил, что о паритете с противником в артиллерии говорить пока рано. Сегодня у российских войск все же преимущество в артиллерии и боеприпасах один к трем. Однако, как отметил Назаренко, в этой ситуации следует учитывать тактику использования артиллерии. Российская артиллерийская школа построена на масштабах и количестве, но отнюдь не на точности. Россияне обстреливаются квадратами. Таким образом, российская армия не может выполнить поставленные задачи.

Польша передала Украине первые истребители Миг-29

Сейчас появилась информация о том, что Польша передала Украине истребители Миг-29. Об этом в интервью польскому радио заявил руководитель Офиса президента Польши по международным отношениям. Он заявил, что эти самолеты уже выполняют боевые задания в Украине. Однако точное количество переданных самолетов не было названо. В целом Польша собиралась передать Украине 14 истребителей Миг-29. Поэтому, скорее всего, первая партия из 4 истребителей была передана нашим воздушным силам. Также мало известно и о какой именно модификации Миг-29 Польша передает Украине. Всего в Польше было 28 истребителей этого типа . Из них 15 самолетов прошли глубокую модернизацию. Поэтому нам, конечно, хотелось бы получить именно модернизированные самолеты. Однако, как мы неоднократно отмечали, даже модернизированные словацкие и польские не могут использовать ракеты AIM-120.



Истребители Миг-29 ВВС Польши

Концерн Rheinmetall развертывает в Румынии сервисный центр для ремонта техники для ВСУ

Новость о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall разворачивает в Румынии сервисный центр по ремонту техники для Украины очень важная новость. На сегодняшний день уже развернуты три ремонтных сервисных центра. В частности, в Литве и Словакии. Новый сервисный центр в Румынии будет обслуживать и ремонтировать все немецкие танки и БМП. Также на этом центре будут ремонтировать и британские танки Challenger . Поскольку именно концерн Rheinmetall осуществляет процесс модернизации этих танков. Почему это важно? Мы понимаем, что боевые действия будут связаны с потерями любой техники, какой бы мощной и современной она ни была. Надо будет очень быстро эту технику восстанавливать. Поэтому, чем ближе такие ремонтные центры будут ближе к нашей границе, тем быстрее будет происходить этот процесс.



Немецкий танк Leopard 2A