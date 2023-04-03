Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Действия ВСУ в Бахмуте опровергают все заявления российских пропагандистов. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

Действия ВСУ в Бахмуте опровергают все заявления российских пропагандистов. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
3 апреля, 2023 понедельник
21:25
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Россияне добились определенной кульминации и истощения своих войск при проведении боевых действий вокруг Бахмута и Авдеевки. Однако противник продолжает пытаться проводить наступательные действия, несмотря на исчерпание своих ресурсов

Российские войска продолжают атаки на город Бахмут

Западные и украинские СМИ сообщают, что анонсированное зимнее наступление российской армии, которое планировалось противником, захлебнулось. Россияне не смогли решить свои главные декларируемые задачи выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В Институте изучения войны сообщили, что россияне достигли определенной кульминации и истощения своих войск при проведении боевых действий вокруг Бахмута и Авдеевки. Однако, если говорить о реальной ситуации на Бахмутском и Авдеевском направлении , то противник продолжает пытаться проводить наступательные действия, несмотря на исчерпание своих ресурсов. Сегодня командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что он встретился с украинскими солдатами и командирами, которые раз разрушили миф о непобедимости вагнеровцев и российских десантников. Он заметил, что противник слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми фейками . На самом же деле украинская армия своими действиями опровергает все заявления российских пропагандистов по Бахмуту.


Боевые действия возле Бахмута по состоянию на 3 апреля

Вчера появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по российским войскам. В частности, по подразделению ЧВК "Вагнера", размещенным на территории предприятия "Азов". Это предприятие находится на севере города. Несмотря на такие удары и значительные потери, противник продолжает пытаться давить на украинские позиции даже в городской застройке. Российские подразделения продолжают попытки продвинуться в центр города. Однако пока работает логистика и обеспечение для украинской армии в Бахмуте, оборона города может длиться довольно длительный период.

О паритете в артиллерии и боеприпасах с противником говорить пока рано

Заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко рассказал, что ситуация в Бахмуте остается очень критичной и напряженной. Однако украинские подразделения надежно удерживают оборону. По словам Назаренко, нельзя утверждать, что это позиционная оборона. Ситуация в Бахмуте очень динамична . Украинские подразделения пытаются контратаковать по случаю. Назаренко подчеркнул, что самое главное – это логистические пути и коммуникации с Бахмутом. Вооруженные силы Украины получают достаточное количество средств для обороны Бахмута.

Также заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко отметил, что о паритете с противником в артиллерии говорить пока рано. Сегодня у российских войск все же преимущество в артиллерии и боеприпасах один к трем. Однако, как отметил Назаренко, в этой ситуации следует учитывать тактику использования артиллерии. Российская артиллерийская школа построена на масштабах и количестве, но отнюдь не на точности. Россияне обстреливаются квадратами. Таким образом, российская армия не может выполнить поставленные задачи.

Польша передала Украине первые истребители Миг-29

Сейчас появилась информация о том, что Польша передала Украине истребители Миг-29. Об этом в интервью польскому радио заявил руководитель Офиса президента Польши по международным отношениям. Он заявил, что эти самолеты уже выполняют боевые задания в Украине. Однако точное количество переданных самолетов не было названо. В целом Польша собиралась передать Украине 14 истребителей Миг-29. Поэтому, скорее всего, первая партия из 4 истребителей была передана нашим воздушным силам. Также мало известно и о какой именно модификации Миг-29 Польша передает Украине. Всего в Польше было 28 истребителей этого типа . Из них 15 самолетов прошли глубокую модернизацию. Поэтому нам, конечно, хотелось бы получить именно модернизированные самолеты. Однако, как мы неоднократно отмечали, даже модернизированные словацкие и польские не могут использовать ракеты AIM-120.

МіГ-29 польща
Истребители Миг-29 ВВС Польши

Концерн Rheinmetall развертывает в Румынии сервисный центр для ремонта техники для ВСУ

Новость о том, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall разворачивает в Румынии сервисный центр по ремонту техники для Украины очень важная новость. На сегодняшний день уже развернуты три ремонтных сервисных центра. В частности, в Литве и Словакии. Новый сервисный центр в Румынии будет обслуживать и ремонтировать все немецкие танки и БМП. Также на этом центре будут ремонтировать и британские танки Challenger . Поскольку именно концерн Rheinmetall осуществляет процесс модернизации этих танков. Почему это важно? Мы понимаем, что боевые действия будут связаны с потерями любой техники, какой бы мощной и современной она ни была. Надо будет очень быстро эту технику восстанавливать. Поэтому, чем ближе такие ремонтные центры будут ближе к нашей границе, тем быстрее будет происходить этот процесс.

танк Leopard 2 A7
Немецкий танк Leopard 2A

Новости
Украина
Россия
Польша
Словакия
Латвия
Румыния
Германия
Луганщина
военные силы Украины
война с Россией
Донетчина
оккупированные территории
Авдеевка
Бахмут
Военные новости
Колонка Згурца
Читайте также:
Збір підписів у Хмельницькому
2 апреля, 2023 воскресенье
Приход собора УПЦ (МП) в Хмельницком, где избили военного, перешел в ПЦУ. Духовенство сбежало
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
2 апреля, 2023 воскресенье
Под Бахмутом РФ вероятно переформатирует оборону и наступление. Колонка Сергея Згурца
Петро Порошенко
1 апреля, 2023 суббота
"Я был шокирован этой реакцией": Порошенко жестко отреагировал на позицию МОК по РФ
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
3 апреля
22:59
Дональд Трамп
Трамп прилетит на суд в Нью-Йорк: полиция возводит баррикады, ожидаются протесты
22:25
Шольц заверил Санду, что Берлин поддерживает Молдову на пути вступления в ЕС.
21:57
Гендиректор ЮНЕСКО на Черниговщине встретилась с Зеленским и передала сертификат для Одессы
21:48
Эксклюзив
Коллобранты пакуют чемоданы и готовятся к эвакуации, - заместитель главы Бердянского райсовета Дудукалов
21:46
"Синий жук": DC выпустила трейлер фильма о новом супергерое из киновселенной
21:18
Играл винтовкой с братом: одесские врачи вытащили пулю из сердца 7-летнего мальчика
21:15
В составе миссии - женщина и темнокожий мужчина: NASA назвала имена астронавтов, которые облетят Луну
21:00
Обзор
Вагнеровцы "взяли" Бахмут, арест подозреваемой в убийстве Татарского и обвинение Украины, "другой" визит Зеленского в Польшу. Мировые СМИ об Украине 3 апреля
20:26
Россияне ударили авиабомбами по Бериславу в Херсонской области: повреждены здания предприятия
20:04
OPINION
Россия: призрак гражданской войны
20:00
Обзор
Победные новости 404 дня войны: контрнаступление ВСУ по отдельным направлениям началось, польские истребители уже в Украине
19:49
США отправят новый пакет помощи для Украины уже на этой неделе, - Кирби
19:49
Сергей Наев
В ВСУ отреагировали на проверку боевой готовности армии Беларуси
19:15
МВФ
Украина получила $2,7 млрд от МВФ в рамках новой программы поддержки
19:12
Россияне в Авдеевке попали в автобус, водитель ранен, пассажирка погибла
18:46
Оккупанты могут призвать на военную службу украинскую молодежь из ВОТ, - Федоров
18:43
В Херсонской области оккупанты составляют списки добровольцев, которые готовы "эвакуироваться" в Крым или в РФ, — Генштаб
18:19
Блоггеру-миллионнику Юрию Подоляке объявили подозрение за сотрудничество с Россией
18:09
Госдума РФ. Выступает Володин
Россия приостановила выплаты членских взносов в ОБСЕ
18:01
OPINION
Наше будущее как победителя — размытое и нечеткое
17:47
Зеленский наградил Чернигов отличием города-героя
17:39
Порошенко требует разорвать аренду с моспатриархатом по всей стране и принять закон о запрете РПЦ
17:37
Эксклюзив
нефть
Россия рекордно увеличила экспорт сырой нефти в марте, – главный редактор BlackSeaNews Клименко
17:35
Украина вернула из плена 12 человек, среди них пятеро тяжелораненых
17:31
В Варшаве открылся новый центр помощи для украинцев
17:26
Переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут получить ваучеры на обучение: доступно более 70 профессий
17:10
Столтенберг призвал Россию освободить журналиста WSJ
16:55
Китайский воздушный шар таки собрал некоторые данные из военных объектов США, - NBC
16:50
Обновлено
Россия вывела в Черное море еще один носитель "калибров": количество ракет может достигать 16
16:46
Маск лишил The New York Times "синей галочки", за отказ платить за Twitter blue
16:36
"Не дадим себя запугать": Столтенберг прокомментировал намерение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси
16:28
В Малайзии отменяют пожизненное заключение и смертную казнь за особо тяжкие преступления
16:08
В Херсонской области погиб мужчина, пытавшийся перенести российскую взрывчатку
16:02
Эксклюзив
Битва за Бахмут: ВСУ улучшили свое положение в районе Хромового и Орехово-Васильевки, - боец ВСУ Волощенко (Стоун)
16:01
Зеленский показал европейским политикам подвал школы на Черниговщине, где оккупанты 27 дней удерживали украинцев
16:00
OPINION
Бизнес должен работать, а не бороться с коррупцией
15:51
Эксклюзив
Оккупанты строят три новые линии обороны в Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров
15:49
Эксклюзив
Подрыв военкора Татарского в Петербурге – конфронтация силовых структур в РФ, – военный эксперт Коваленко
15:32
Норвегия и Дания передадут Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов
15:16
Эксклюзив
К сложным направлениям прилагается Карловка в Донецкой области, - полковник Дмитрашковский
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV