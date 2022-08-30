Действия ВСУ на Юге Украины являются предпосылкой к большому окружению или бегству россиян, - генерал Маломуж

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Масштабные контрнаступательные операции Вооруженных сил Украины могут быть проведены и по другим направлениям, кроме Херсонщины. Планированием таких операций занимается высшее военное руководство государства. Мы не можем о них говорить. Однако если брать, например, действия ВСУ на Херсонщине, то контрнаступательные действия могут включать удары по штабам, логистическим путям, командным пунктам и складам с боеприпасами россиян. Именно такие действия ВСУ могут привести к тому, что российские войска будут вынуждены бежать или будут окружены.

Генерал считает, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области является началом большого наступления украинской армии на всех направлениях фронта.

"Освобождение Херсонщины станет большим стратегическим провалом России, который приведет к отступлению российской армии со всех временно оккупированных территорий. Поскольку большой провал на одном из направлений фронта приводит к ответной реакции на других направлениях. Немотивированные идти в наступление военные РФ предстанут перед выбором – умереть или отступить с украинской земли", - добавил он.

29 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины.

Позже телеканал CNN сообщил, что украинские военные освободили от российских захватчиков четыре села недалеко от Херсона.

По неофициальным данным, 29 августа Вооруженные силы Украины за первые сутки контрнаступления в Херсонской области освободили пять населенных пунктов

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