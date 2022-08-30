Действия ВСУ на Юге Украины являются предпосылкой к большому окружению или бегству россиян, - генерал Маломуж
Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж убежден, что контрнаступательные действия ВСУ станут началом большого наступления украинской армии на всех участках фронта
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Масштабные контрнаступательные операции Вооруженных сил Украины могут быть проведены и по другим направлениям, кроме Херсонщины. Планированием таких операций занимается высшее военное руководство государства. Мы не можем о них говорить. Однако если брать, например, действия ВСУ на Херсонщине, то контрнаступательные действия могут включать удары по штабам, логистическим путям, командным пунктам и складам с боеприпасами россиян. Именно такие действия ВСУ могут привести к тому, что российские войска будут вынуждены бежать или будут окружены.
Генерал считает, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области является началом большого наступления украинской армии на всех направлениях фронта.
"Освобождение Херсонщины станет большим стратегическим провалом России, который приведет к отступлению российской армии со всех временно оккупированных территорий. Поскольку большой провал на одном из направлений фронта приводит к ответной реакции на других направлениях. Немотивированные идти в наступление военные РФ предстанут перед выбором – умереть или отступить с украинской земли", - добавил он.
- 29 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины.
- Позже телеканал CNN сообщил, что украинские военные освободили от российских захватчиков четыре села недалеко от Херсона.
- По неофициальным данным, 29 августа Вооруженные силы Украины за первые сутки контрнаступления в Херсонской области освободили пять населенных пунктов
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