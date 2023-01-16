Об этом в эфире Еспресо заявил грузинский политолог Гела Васадзе.

"Плохо влияет на отношения между Грузией и Украиной ситуация с Саакашвили. По состоянию на сейчас, у него только украинское гражданство, потому что грузинские власти лишили третьего президента Грузии паспорта. Это позорно. Еще более позорным является то, что очень больного человека (он при возрасте 1 метр 95 см сегодня весит 73 кг) не отпускают на лечение за границу", - сказал он.

По мнению Васадзе, для Саакашвили это означает, что "его пытаются убить или сделать инвалидом"

"Я бы оценивал такое поведение властей Грузии как пытки. Я думаю, что многие вопросы и темы во внешней и внутренней политике Грузии могли бы быть сняты, если бы Саакашвили выпустили на лечение. У него очень плохое состояние, которое ухудшается. Оно не может улучшиться, ведь ничего не меняется. Улучшить его состояние может только квалифицированное лечение на Западе", - подытожил политолог.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb