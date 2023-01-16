Действия властей Грузии по Саакашвили можно расценивать как пытки, - грузинский политолог Васадзе
У третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме очень плохое состояние, которое ухудшается
Об этом в эфире Еспресо заявил грузинский политолог Гела Васадзе.
"Плохо влияет на отношения между Грузией и Украиной ситуация с Саакашвили. По состоянию на сейчас, у него только украинское гражданство, потому что грузинские власти лишили третьего президента Грузии паспорта. Это позорно. Еще более позорным является то, что очень больного человека (он при возрасте 1 метр 95 см сегодня весит 73 кг) не отпускают на лечение за границу", - сказал он.
По мнению Васадзе, для Саакашвили это означает, что "его пытаются убить или сделать инвалидом"
"Я бы оценивал такое поведение властей Грузии как пытки. Я думаю, что многие вопросы и темы во внешней и внутренней политике Грузии могли бы быть сняты, если бы Саакашвили выпустили на лечение. У него очень плохое состояние, которое ухудшается. Оно не может улучшиться, ведь ничего не меняется. Улучшить его состояние может только квалифицированное лечение на Западе", - подытожил политолог.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку .
- 30 июля его адвокат не заявил, что экспрезидент Грузии уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья.
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицала , что Саакашвили отравили.
- 14 декабря он снова объявил о голодании, но через несколько часов заявил о его прекращении
- Президент Украины призвал грузинские власти проявить милосердие к экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки.
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