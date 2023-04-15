"Действия США не имеют основы в международном праве", - Китай о санкциях, которые затронули компании КНР
Америка применила санкции против некоторых китайских компаний, которые могут быть причастны к помощи РФ: в Пекине назвали эти действия противоправными
Об этом сообщила пресс-служба китайского министерства торговли.
Соединенные Штаты решили добавить некоторые предприятия Китая в свой список экспортного контроля, которые, по мнению США, связаны с помощью КНР России.
"Действия США не имеют основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН. Это типичная односторонняя санкция, которая наносит серьезный ущерб законным правам и интересам предприятий и влияет на безопасность и стабильность. Китай решительно выступает против этого", - отметили в ведомстве.
- Напомним, китайская компания приобрела слитки медных сплавов на сумму не менее $7,4 млн у предприятия, находящегося на оккупированной Россией части Украины
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