Об этом сообщила пресс-служба китайского министерства торговли.

Соединенные Штаты решили добавить некоторые предприятия Китая в свой список экспортного контроля, которые, по мнению США, связаны с помощью КНР России.

"Действия США не имеют основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН. Это типичная односторонняя санкция, которая наносит серьезный ущерб законным правам и интересам предприятий и влияет на безопасность и стабильность. Китай решительно выступает против этого", - отметили в ведомстве.