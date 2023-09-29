Действия Сил обороны вокруг Бахмута чрезвычайно важны и мощны, - Згурец

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Действия вокруг Бахмута и в частности на южном направлении чрезвычайно важны и мощны, учитывая ту тактику и стратегию, которую избрала украинская сторона относительно действий на этой линии фронта. В целом мы можем сказать о том, что действительно сейчас наши подразделения после того, как выбили противника из Клищиевки и Андреевки продолжают давление на него. Линия обороны подвинулась к железной дороге, а по некоторым направлениям - за железную дорогу, которую враг намерен удерживать", - отметил аналитик.

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Згурец добавил, что то, что на нескольких участках украинские войска переходят за железную дорогу и дальше продолжают давление - говорит о том, что потенциал наших наступательных штурмовых подразделений и артиллерии чрезвычайно эффективен.

"Какое это имеет значение? В первую очередь, мы говорим о том, что это с одной стороны, после того, как мы зачистили Андреевку, это создает дальше возможности для последующих действий с севера на Курдюмовку, которая является большим населенным пунктом, по сравнению с Клищиевкой и Андреевкой "И этот населенный пункт Курдюмовка остается под давлением с 2 направлений. Далее начинается эта рокадная дорога от Бахмута до Горловки, которая обеспечивает российскую группировку и где враг часть своих сил разместил за этой рокадной дорогой", - отметил он.

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Згурец считает, что в любом случае действия украинской армии на этом направлении достаточно мощные, о чем свидетельствуют истории в российских пабликах.

"Ну и это создает также условия для того, чтобы враг и дальше подбрасывал сюда свои резервы, чтобы наша артиллерия уничтожала их и враг не мог опрокидывать ее на другие направления, где нуждается в усилении живой силой", - подчеркнул он.