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Действия россиян в Киевской области очень вероятно военные преступления и серьезные нарушения международного права, - ООН

5 апреля, 2022 вторник
02:19
война с Россией ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что данные о массовых убийствах в Буче могут свидетельствовать о совершении военных преступлений

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Сообщения, поступающие из этого и других районов, поднимают серьезные и тревожные вопросы о возможных военных преступлениях, серьезных нарушениях международного гуманитарного права и прав человека", - сказала она журналистам в понедельник.

Бачелет призвала эксгумировать и идентифицировать все тела, чтобы установить точные причины смерти. По ее словам, необходимо также приложить все усилия для сохранения доказательств.

"Жизненно важно приложить все усилия для проведения независимого и эффективного расследования произошедшего в Буче, для установления истины, обеспечения справедливости и ответственности, а также возмещения ущерба и правовой защиты жертв и их семей", - сказала она.

В свою очередь, гуманитарный координатор ООН в Украине Оснат Лубрани указала на факты ужасного насилия в отношении гражданского населения в других городах, в частности в Ирпене и Гостомеле.

По ее словам, очень важно, чтобы все сообщения о насилии против гражданского населения были проверены независимым образом, а Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине немедленно посетила эти места.

Независимое расследование имеет решающее значение для определения масштабов этих преступлений и обеспечения привлечения виновных к ответственности, добавила гуманитарный координатор ООН в Украине.

"Мы будем продолжать внимательно следить и сообщать о нападениях на школы, больницы, медицинских работников и другие объекты гражданской инфраструктуры, о применении тяжелого оружия в жилых районах и об отказе в гуманитарном доступе", - подытожила Лубрани.

  • Напомним, сегодня, 5 апреля, Британия созывает заседание Совбеза ООН из-за военных преступлений России в Буче.

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права человека
Буча
воєнні злочини Росії
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