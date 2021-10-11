Действия россиян могут превратить Крым в ядерный отстойник - военная разведка

Об этом заявил начальник Главного управления разведки МО Украины бригадный генерал Кирилл Буданов, сообщает пресс-центр ведомства.

"Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применения технологий, связанных с ядерным оружием, - все это может превратить Крым в ядерный отстойник. Экологическая ситуация в целом регионе будет под угрозой", - заявил Буданов.

"Начиная с 1999 года, РФ резко изменила ядерные положения Концепции национальной безопасности и начала отстаивать "принцип деэскалации" в своем ядерном шантаже. Главная роль отводится тактическому ядерному оружию. Постоянные угрозы применения такого оружия в конвенциональных целях призваны создать атмосферу "ядерного психоза" как в самой России, так и у соседей ", - утверждает глава военной разведки Украины.

Буданов убежден, что в основе такой позиции российских тактиков и стратегов есть твердое убеждение, что если Россия будет угрожать использованием ядерного оружия, то враг будет вынужден пойти на уступки.

"В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемой балансировки ряда стран "на грани войны ". Ядерные маневры России в Арктике, ядерные угрозы странам Восточной Европы, а также программа ядерного развертывания в Крыму, что создает проблемы всем Черноморском региона - это единый фронт нестабильности и неуверенности ", - отмечает Буданов.