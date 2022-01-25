Действия России угрожают не только Украине, они подрывают европейскую систему безопасности, - вице-президент ПА НАТО
Кризис, спровоцированный наращиванием войск РФ у украинских границ, касается не только Украины, но и безопасности всей Европы
Об этом во время встречи в формате Межпарламентского совета Украина-НАТО 24 января заявила вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО Мими Кодели (Албания), сообщает Укринформ .
"Мы должны быть четкими в том, что кризис, перед которым мы встаем, - он затрагивает не только Украину. Действия России направлены на то, чтобы бросить вызов международному порядку. Этот порядок был создан после завершения Второй мировой войны именно для того, чтобы мы никогда больше не почувствовали снова последствия военной агрессии", - подчеркнула Кодели.
Вице-президент добавила, что именно парламентарии имеют прямую ответственность за рассмотрение вопросов, связанных с экономическими санкциями.
По ее словам, парламентская ассамблея НАТО поддерживает активные дипломатические усилия союзников в тесной координации с Украиной, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию и предотвратить конфликт.
Вместе с тем, отметила Кодели, глубокую обеспокоенность парламентариев вызывает тот факт, что Россия не проявляет никаких признаков намерений или желания провести деэскалацию. Наоборот, каждый день приносит новую информацию по усилению военного давления со стороны РФ и ее дальнейшим попыткам дестабилизировать Украину.
"Все демократические страны и организации должны объединиться для защиты фундаментальных принципов, права каждого суверенного государства выбирать свой путь. Это содержательное послание, которое политики Парламентской ассамблеи НАТО постоянно направляли после незаконной и насильственной аннексии Крыма (России) в 2014 году, и именно это послание мы повторяем сегодня", - подчеркнула вице-президент ПА НАТО.
- В НАТО объявили о росте военного присутствия в Восточной Европе в связи с угрозой вторжения России в Украину.
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