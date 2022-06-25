"Действия России – это спланированный геноцид": экс-госсекретарь США Помпео призвал предоставить Украине танки "Амбрамс" и системы "Патриот"
Майк Помпео, государственный секретарь США в 2018-2021 году, осудил агрессию России против Украины и поддержал суверенитет Украины
Выступление деятеля в Гудзоновском институте цитирует "Голос Америки".
"Незаконная, захватническая война Путина составляет планируемый геноцид, являющийся умышленным уничтожением народа, по определению ООН 1948 года", - сказал Помпео.
Он также сравнил действия Путина с действиями Иосифа Сталина.
"Пока Путин остается у власти, Россия будет оставаться фактической тюрьмой и ни одна страна, препятствующая ее расширению, не будет чувствовать себя в безопасности", - отметил бывший госсекретарь.
По мнению Помпео, США должны поддержать Украину, чтобы "избежать более широкого конфликта в Европе, который наверняка требовал бы непосредственного присоединения американских военных", предотвратить "восстановление российской империи" и образование союза России и Китая. Среди необходимой оборонной поддержки Помпео выступил за предоставление Украине американских танков "Абрамс" и систем "Патриот".
- Напомним, 23 июня Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что в Украину прибыли американские системы залпового огня HIMARS, дальность поражения которых достигает 300 км.
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