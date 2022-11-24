Действия России делают саму идею о переговорах с ней абсурдной, - Кулеба
Россия своими действиями исключает возможность мирных переговоров. Подобные заявления кремль использует как дымовую завесу, чтобы продолжить атаки
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии японскому изданию NHK.
"Действия России делают саму идею мирных переговоров абсурдной. Российские чиновники просто используют заявления о якобы готовности к переговорам как дымовой занавес, чтобы продолжать агрессию и террор", - подчеркнул он.
По словам Кулебы, Украина продолжит борьбу, чтобы освободить свои территории от российской оккупации.
"Украина продолжит освобождать свою землю, спасать людей от российских преступлений, пыток, страданий и невыносимых условий жизни", - добавил глава МИД.
- 24 ноября Китай призвал Украину и Россию как можно скорее начать мирные переговоры, чтобы не допустить эскалации. Такое заявление было сделано после очередного массированного ракетного удара РФ по мирным городам Украины 23 ноября.
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