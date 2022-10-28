Действия РФ за последние недели стали самой большой эскалацией войны с 24 февраля, - Столтенберг
Привлечение Россией новых мобилизованных военных, незаконная аннексия территорий и ядерная риторика показали наибольшую эскалацию конфликта с 24 февраля
Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.
"То, что мы наблюдали за последние недели и дни - это действительно самая серьезная эскалация с момента вторжения в феврале. Ведь если сложить вместе их мобилизацию и силы, которые они сейчас могут отправить на фронт, с их частичной незаконной аннексией части украинской территории и опасной ядерной риторикой - все это крупнейшая эскалация с начала войны", - отметил генсек НАТО.
В интервью Столтенберг отметил, что атаки России на гражданское население не помогут Путину снизить решимость украинцев. В этой ситуации Запад должен ужесточить поддержку Украины.
На вопрос интервьюерки, можно ли ожидать перелома инициативы в сторону России, он не дал конкретного ответа.
"Войны по своей природе непредсказуемы. У российских войск еще много возможностей", - сказал Столтенберг.
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Столтенберг назвал абсурдными утверждение о создании украинцами "грязной бомбы".
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