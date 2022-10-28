Действия РФ за последние недели стали самой большой эскалацией войны с 24 февраля, - Столтенберг

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.

"То, что мы наблюдали за последние недели и дни - это действительно самая серьезная эскалация с момента вторжения в феврале. Ведь если сложить вместе их мобилизацию и силы, которые они сейчас могут отправить на фронт, с их частичной незаконной аннексией части украинской территории и опасной ядерной риторикой - все это крупнейшая эскалация с начала войны", - отметил генсек НАТО.

В интервью Столтенберг отметил, что атаки России на гражданское население не помогут Путину снизить решимость украинцев. В этой ситуации Запад должен ужесточить поддержку Украины.

На вопрос интервьюерки, можно ли ожидать перелома инициативы в сторону России, он не дал конкретного ответа.

"Войны по своей природе непредсказуемы. У российских войск еще много возможностей", - сказал Столтенберг.

Столтенберг назвал абсурдными утверждение о создании украинцами "грязной бомбы".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb