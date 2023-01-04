Об этом заявила посол Канады в Украине Лариса Галадза в интервью проекту Kyiv not Kiev.

"Я считаю, что даже слова России можно квалифицировать как геноцид. Нет нужды искать их. Путин абсолютно четко заявил, что Украина и украинцы не имеют права на существование. То есть если вы спрашиваете мое личное мнение, – да, однозначно", – заявила она .

По словам Галадзы, необходимо, чтобы наказание России за совершенные военные преступления было присуждено в рамках правовой системы – речь идет о тюремных сроках и репарациях.

"Они (Россия, - ред.) нарушили международное право. Они нарушили Устав ООН и нарушили права человека. Поэтому нам нужно, чтобы мировая и украинская системы правосудия, международная система уголовного правосудия привлекли Россию к ответственности, россиян к ответственности: людей, принимавших решения об этом, людей, которые отдавали приказы. Совершивших зверства – пройтись по ним всем с самого верха и вниз, а потом еще раз", - подчеркнула она.

Кроме того, она добавила, что не видит признаков того, чтобы Россия искала пути для мирных переговоров.

"Путин недавно сказал, что не собирается отказываться от нападений даже на время рождественских праздников. Он пытается убедить своих друзей в мире, что Украина не хочет мира. Трудно поверить, но в мире еще находятся такие люди, такие страны, которые думают, что это Украина затягивает эту войну. Да, вы абсолютно правы, это часть российской дезинформации, и я думаю, что Украина и ее партнеры коллективно делают все возможное, чтобы бороться с этим нарративом", – сказала Галадза.

15 декабря Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа. До этого Украина призвала мир признать организованный тоталитарным коммунистическим режимом Сталина Голодомор 1932-1933 годов геноцидом Украинского народа. По состоянию на 15 декабря это сделали 22 государства.

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