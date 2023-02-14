Действия РФ могут спровоцировать НАТО вступить в войну, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Такие ситуации, как сегодня случилась с российскими истребителями у воздушного пространства Польши, будут возникать чаще. Ведь также можно вспомнить недавний ракетный обстрел территории Украины, где одна из крылатых российских ракет пролетела через воздушное пространство Румынии, и собственно это уже могло трактоваться, как агрессия против НАТО", - рассказал Згурец.

Аналитик подчеркнул, что странам НАТО следует готовиться к возможной эскалации со стороны РФ

"Все эти случаи на определенном этапе могут привести к осложнениям и реакции стран НАТО. Сейчас деятельность всего Альянса направлена ​​на то, чтобы боевые действия вела украинская армия, а союзники обеспечивают помощь Украине. Однако динамика боевых действий может развиваться непредсказуемо. Странам НАТО следует готовиться к тому, что действия РФ могут привести к большей эскалации с Альянсом", – добавил он.