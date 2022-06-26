Действия Путина продиктованы безумным сознанием параноика, - российский оппозиционер Игорь Эйдман
Социолог Игорь Эйдман считает, что действия президента страны-агрессора России Владимира Путина продиктованы безумным сознанием параноика
Российский оппозиционер рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".
"Действия президента России Владимира Путина продиктованы абсолютно безумным сознанием параноика. Президент РФ хочет войти в историю как создатель новой Российской империи, а для этого ему нужно уничтожить независимое государство Украины и украинцев как отдельный народ", - отметил Эйдман.
Оппозиционер добавил, что в России все зависит от одного человека – президента Владимира Путина.
"Путин доказал, что его действия нельзя анализировать с точки зрения рациональных соображений. Россия - вполне персоналистская диктатура, все зависит от движений пальца правой ноги Путина. Завтра он проснется в плохом настроении и скажет: "Давайте бомбить Литву". И начнется ядерная война .Третья мировая не начнется, ведь у России нет союзников, даже Беларусь не хочет воевать за Путина", - отметил Игорь Эйдман.
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