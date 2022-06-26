Российский оппозиционер рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".

"Действия президента России Владимира Путина продиктованы абсолютно безумным сознанием параноика. Президент РФ хочет войти в историю как создатель новой Российской империи, а для этого ему нужно уничтожить независимое государство Украины и украинцев как отдельный народ", - отметил Эйдман.

Оппозиционер добавил, что в России все зависит от одного человека – президента Владимира Путина.

"Путин доказал, что его действия нельзя анализировать с точки зрения рациональных соображений. Россия - вполне персоналистская диктатура, все зависит от движений пальца правой ноги Путина. Завтра он проснется в плохом настроении и скажет: "Давайте бомбить Литву". И начнется ядерная война .Третья мировая не начнется, ведь у России нет союзников, даже Беларусь не хочет воевать за Путина", - отметил Игорь Эйдман.

20 июня Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель считает, что президент РФ Владимир Путин хочет уничтожить Украину и отрицает "саму идею существования украинской нации".

24 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин хотел уничтожить Украину , но эта цель потерпела неудачу.

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