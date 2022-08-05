Действия оккупантов поставили под угрозу нормальную работу Запорожской АЭС, - британская разведка
Действия, совершенные на объекте, вероятно, подорвали безопасность нормальной работы станции
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
Указано, что вражеские войска, вероятно, действуют в прилегающих к АЭС районах и использовали расположенные там артиллерийские подразделения, чтобы обстреливать территорию Украины на западном берегу реки Днепр.
В Министерстве обороны Великобритании отмечают, что армия РФ, вероятно, использует территорию Энергодара, в частности, территорию ЗАЭС, чтобы временного отдохнуть и уменьшить риск ночных ударов ВСУ по военной технике и личному составу.
- 4 августа Институт изучения войны (ISW) сообщил, что РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы и ослабить западную военную поддержку Украины .
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