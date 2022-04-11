"Действия оккупантов направлены на усложнение освобождения города для ВСУ": Денисова о том, что россияне заставляют детей ходить в школу на грани ведения боев

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в facebook.



"Во время мониторинга социальных сетей оккупационных властей была обнаружена информация, что во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области с 11 апреля 2022 года российские кафиры заставляют детей идти в учебные заведения", - написала она.



По ее словам, такие действия, вероятно, направлены на усложнение операции по предстоящему освобождению города Вооруженными Силами Украины и может привести к провокациям с жертвами ради дискредитации и обвинения украинской стороны.



"В таком случае, дети фактически станут заложниками и живым щитом для войск российского агрессора", - добавляет Денисова.



Она сообщает, что такие действия нарушают статью 38 Конвенции ООН, в ней говорится, что государства-участники конфликта обязаны принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом.



Также это грозит нарушить право на жизнь детей, гарантированное Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией 1949 года о защите мирного населения во время войны.



"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушения прав детей РФ в Украине",- написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

Также мы сообщали, что по состоянию на утро 11 апреля в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ погибли 183 ребенка, еще 342 травмированы. "Фактическое количество погибших и раненых детей установить не возможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", - сообщила Денисова.