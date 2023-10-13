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Действия Государственной аудиторской службы сегодня выглядят антиукраинскими, - нардеп Савчук

13 октября, 2023 пятница
20:18
Война с Россией

В последнее время многие государственные органы, созданные для того, чтобы контролировать, своими действиями мешают и блокируют работу предприятий. Ситуация, которая была ранее в Минобороны, повторилась на оборонном предприятии КБ "Луч"

Об этом рассказала народная депутат Украины Оксана Савчук в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы видим обращение КБ "Луч" о том, что они не могут эффективно работать, потому что им не разрешают заложить прибыль в цену. Государственные органы ставят палки в колеса и делают все возможное для того, чтобы заблокировать работу. Государственная аудиторская служба фактически не дает  рекомендаций, все зашло в тупик. Сегодня это уже выглядит как антиукраинская деятельность", - объяснила Савчук.

Также примером блокирования работы являются действия налоговой, в том числе возобновление проверок.

"Предприниматели боятся, что к ним придут инспекторы из налоговой, которые должны обязательно найти нарушения вместо того, чтобы провести надлежащую проверку и взять отчетность", - говорит нардепка.

По ее словам, органы создают большое напряжение в обществе, чего нам сейчас совсем не нужно.

"Третья история это суд над полковником разведки, который спасая доступ в столицу взорвал мост в Ирпене. Он понимал реальную ситуацию и за это сегодня его судят. На самом деле таких примеров очень много. Человека судят за то, что были сняты рейсы с целью остановить врага" , – добавила нардеп.

  • КБ "Луч" является разработчиком и производителем противотанковых комплексов и ракет к ним. Речь идет о ракетных комплексах "Стугна" и "Корсар", РЗСО "Ольха" и уже знаменитом противокорабельном комплексе "Нептун", а также САУ "Богдана". Именно это предприятие в Киеве одним из первых пытались уничтожить российские агрессоры еще в середине марта 2022 года. Однако оборудование, запас запчастей и ракет удалось успешно эвакуировать.
  • 19 сентября госпредприятие обратилось с официальными письмами в органы власти с просьбой урегулировать в соответствии с законодательством выводы Госаудитслужбы, усложняющие выполнение задач разработки и производства Оружия Победы.
  • Позже Государственная аудиторская служба снова пришла с проверками в государственное предприятие КБ "Луч", которое выпускает важное для ВСУ вооружение. Компания обратилась к правительству с просьбой ввести мораторий на проведение проверок.
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