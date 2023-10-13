Действия Государственной аудиторской службы сегодня выглядят антиукраинскими, - нардеп Савчук

Об этом рассказала народная депутат Украины Оксана Савчук в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы видим обращение КБ "Луч" о том, что они не могут эффективно работать, потому что им не разрешают заложить прибыль в цену. Государственные органы ставят палки в колеса и делают все возможное для того, чтобы заблокировать работу. Государственная аудиторская служба фактически не дает рекомендаций, все зашло в тупик. Сегодня это уже выглядит как антиукраинская деятельность", - объяснила Савчук.

Также примером блокирования работы являются действия налоговой, в том числе возобновление проверок.

"Предприниматели боятся, что к ним придут инспекторы из налоговой, которые должны обязательно найти нарушения вместо того, чтобы провести надлежащую проверку и взять отчетность", - говорит нардепка.

По ее словам, органы создают большое напряжение в обществе, чего нам сейчас совсем не нужно.

"Третья история это суд над полковником разведки, который спасая доступ в столицу взорвал мост в Ирпене. Он понимал реальную ситуацию и за это сегодня его судят. На самом деле таких примеров очень много. Человека судят за то, что были сняты рейсы с целью остановить врага" , – добавила нардеп.