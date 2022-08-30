Действия ГБР по отношению к генералу Кривоносу несут раскол в общество, - Згурец

Об этом аналитик Defence Express Сергей Згурец сказал в эфире Еспресо.

"Реакция военных достаточно непростая. Кривонос имеет значительный профессиональный опыт. Его действия по обороне аэродрома были напрямую связаны с решением критической задачи в тот промежуток времени", - рассказал он.

По мнению Згурца, переводить усилия генерала в разборки из-за зависти по поводу его деятельности совершенно неуместно на этом этапе.

"Такие действия со стороны ГБР и публичная информация по этому поводу создает определенные линии раскола в обществе. Мне бы хотелось, чтобы их не было. Мы ведем боевые действия, должны держать единство среди военных и среди всего общества. Такие подозрения в отношении генералов выглядят несвоевременными", – подытожил эксперт.