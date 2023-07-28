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"Действия должны быть громче, чем слова": в США отреагировали на заявление Путина о бесплатном зерне странам Африки

28 июля, 2023 пятница
05:28
Мир Госдеп США

В Госдепе США отметили, что выход России из Черноморской зерновой инициативы существенно ударил по продовольственной безопасности всего мира, а обещания Путина о бесплатном зерне для нескольких стран Африки – это лишь слова, а не действия

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.

"Действия, безусловно, должны говорить за себя громче, чем слова, в любой ситуации, включая решение глобальной угрозы продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

Пател отметил, что в настоящее время Россия обеспечивает 0,02% бюджета Всемирной продовольственной программы, в то время как Соединенные Штаты обеспечивают примерно половину.

"Итак, цифры явно не врут, когда речь идет о том, кто здесь на самом деле предан разрешению кризиса продовольственной безопасности", - сказал спикер.

Кроме того, Ведант Пател напомнил, что США осуждают односторонний выход России по Черноморской зерновой инициативе и разочарованы тем, что Россия отказалась от предложений ООН сохранить соглашение.

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение, что оно снова заработает.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

Позже министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой. Также стало известно, что Россия готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

27 июля президент России Владимир Путин сообщил, что Россия после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки. Именно это генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал "горсткой пожертвований".

Экономика
Украина
Россия
Африка
зерно
экспорт зерна
Война с Россией
США
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