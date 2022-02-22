"Действия будут иметь серьезные экономические последствия": Великобритания на заседании Совбеза ООН заявила, что расширит санкции против РФ
Постоянная представительница Британии при ООН Барбара Вудвард сказала, что страна планирует расширить перечень санкций против России из-за признания независимости так называемых Л/ДНР
Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.
"Великобритания объявит новые санкции против России в ответ на нарушение ею международного права и наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины. Эти действия будут иметь серьезные экономические последствия", - сообщила Вудвард.
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Она подчеркнула, что Россия "довела их до предела".
"Совбез должен быть единственным в призыве к России совершить немедленную деэскалацию, в осуждении агрессии против суверенного государства. А также в защите территориальной целостности Украины и призыва к России соблюдать ее обязательства по Уставу ООН", - добавила Вудвард.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
- Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях за признание "Л/ДНР".
- Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ
- Украина созывает Совбез ООН по признанию Россией "Л/ДНР".
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