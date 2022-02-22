"Действия будут иметь серьезные экономические последствия": Великобритания на заседании Совбеза ООН заявила, что расширит санкции против РФ

Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

"Великобритания объявит новые санкции против России в ответ на нарушение ею международного права и наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины. Эти действия будут иметь серьезные экономические последствия", - сообщила Вудвард.



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Она подчеркнула, что Россия "довела их до предела".

"Совбез должен быть единственным в призыве к России совершить немедленную деэскалацию, в осуждении агрессии против суверенного государства. А также в защите территориальной целостности Украины и призыва к России соблюдать ее обязательства по Уставу ООН", - добавила Вудвард.



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