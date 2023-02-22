"Действительно вылеченный, а не в ремиссии": пятый человек в мире выздоровел от ВИЧ
После трансплантации стволовых клеток в 2014 году уже пятый человек в мире излечился от ВИЧ
Об этом сообщили в Forbes.
53-летний мужчина из Германии вылечился от ВИЧ после пересадки стволовых клеток в 2014 году: согласно данным исследователей в Nature Medicine, это пятый человек в мире, излечившийся от вируса.
По словам специалистов, у "пациента Дюссельдорфа" нет заметных следов от вируса иммунодефицита, и мужчина прекратил прием лекарства против ВИЧ в 2019 году.
В интервью ABC News врач пациента Бьорн-Эрик Оле Йенсен отметил, что вирус "действительно вылечен", а не в "долгосрочной ремиссии".
- Напомним, в 2021 году управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первый инъекционный препарат Apretudе для профилактики ВИЧ-инфекции, который можно вводить раз в два месяца вместо ежедневных таблеток.
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