"Действительно вылеченный, а не в ремиссии": пятый человек в мире выздоровел от ВИЧ

Об этом сообщили в Forbes.

53-летний мужчина из Германии вылечился от ВИЧ после пересадки стволовых клеток в 2014 году: согласно данным исследователей в Nature Medicine, это пятый человек в мире, излечившийся от вируса.

По словам специалистов, у "пациента Дюссельдорфа" нет заметных следов от вируса иммунодефицита, и мужчина прекратил прием лекарства против ВИЧ в 2019 году.

В интервью ABC News врач пациента Бьорн-Эрик Оле Йенсен отметил, что вирус "действительно вылечен", а не в "долгосрочной ремиссии".