Действительно важно, что отмечены миллионы людей, смело защищающих свободу, - Зеленский о получении Премии Сахарова
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за то, что украинский народ стал в этом году лауреатом отличия Европарламента – Премии Сахарова
Об этом он отметил в своем вечернем видеообращении 19 октября.
"Хочу поблагодарить за то, что именно украинский народ стал в этом году лауреатом особого отличия Европарламента – Премии Сахарова. Эта награда ежегодно вручается тем, кто внес наибольший вклад в защиту демократии, человеческих прав и европейских ценностей. Действительно важно, что в Европе в этом году отмечены все украинцы и украинки – миллионы наших людей, которые так смело защищают свободу", - заметил президент.
Справка: Премия Андрея Сахарова "За свободу мысли" - ежегодная награда Европарламента, основанная в 1988 году. В разные годы ее победителями были президент ЮАР Нельсон Мандела, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, правозащитница Людмила Алексеева. В 2019 году лауреатом премии имени Сахарова стал украинский режиссер Олег Сенцов.
- 19 октября украинский народ и его лидеры, в частности, президент Владимир Зеленский, получили Премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".
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