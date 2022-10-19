Об этом он отметил в своем вечернем видеообращении 19 октября.

"Хочу поблагодарить за то, что именно украинский народ стал в этом году лауреатом особого отличия Европарламента – Премии Сахарова. Эта награда ежегодно вручается тем, кто внес наибольший вклад в защиту демократии, человеческих прав и европейских ценностей. Действительно важно, что в Европе в этом году отмечены все украинцы и украинки – миллионы наших людей, которые так смело защищают свободу", - заметил президент.

Справка: Премия Андрея Сахарова "За свободу мысли" - ежегодная награда Европарламента, основанная в 1988 году. В разные годы ее победителями были президент ЮАР Нельсон Мандела, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, правозащитница Людмила Алексеева. В 2019 году лауреатом премии имени Сахарова стал украинский режиссер Олег Сенцов.

19 октября украинский народ и его лидеры, в частности, президент Владимир Зеленский, получили Премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

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