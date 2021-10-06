Действительно ничего не ест, - Ясько про голодовку Саакашвили
Народный депутат из "Слуги народа" Елизавета Ясько сейчас находится в Грузии
Она рассказала о своих впечатлениях после посещения Саакашвили в заключении, сообщает 24 канал .
"Он настроен по-боевому, но, хочу сказать, это уже 6 день голодания. Он действительно вообще ничего не ест ", - сказала Ясько.
Она убеждена, что международное сообщество и Украина должны "заниматься освобождением Саакашвили как политического заключенного".
"Это уже этот вопрос дней, потому что после 10 дня голодовки состояние здоровья очень сильно ухудшается, и очень хочется не допустить этого", - сообщила нардепка.
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- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания Саакашвили в Тбилиси.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 2 октября по подозрению в сокрытии преступления сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси , где скрывался Саакашвили.
- Украинский консул посетила третьего президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили, который находится в тюрьме в Рустави.
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