Действительно ничего не ест, - Ясько про голодовку Саакашвили

Она рассказала о своих впечатлениях после посещения Саакашвили в заключении, сообщает 24 канал .

"Он настроен по-боевому, но, хочу сказать, это уже 6 день голодания. Он действительно вообще ничего не ест ", - сказала Ясько.

Она убеждена, что международное сообщество и Украина должны "заниматься освобождением Саакашвили как политического заключенного".

"Это уже этот вопрос дней, потому что после 10 дня голодовки состояние здоровья очень сильно ухудшается, и очень хочется не допустить этого", - сообщила нардепка.

Читайте также: "Мы вместе. Любим друг друга и поддерживаем ", - Ясько о задержании Саакашвили