Статья Гжегожа Ковальчика опубликована в Business Insider

"У нас есть информация о том, что, например, пшеница поступала как очиститель, который теоретически используется для чистки мельниц", – говорит один из представителей отрасли.

По данным министерства сельского хозяйства, в прошлом году в Польшу ввезли всего 93 тысячи тонн зерна, задекларированного как техническое. Аграрии не верят в такие низкие объемы

Аналитики сходятся во мнении, что такой объем не должен всколыхнуть рынок.

Если не техническое зерно, то что могло повлечь такую большую проблему с ценами на зерно в Польше? У экспертов несколько предположений

Заморозка импорта может заблокировать поток сырья, необходимого для польского сельского хозяйства. Молочные хозяйства также опасаются реакции со стороны Украины

"Согласно данным Национальной казенной администрации в 2022 году в Польшу из Украины въехали 93 тысяч тонн зерна, декларируемого как техническое, что составило примерно 3,8% от общего объема импорта зерновых из Украины, который составил 2,45 млн тонн. Из них 58 тысяч тонн – кукуруза и 31 тысяча тонн – пшеница", – отмечает министерство сельского хозяйства в ответе, отправленном Business Insider, и добавляет, что речь шла также о 7,4 тонны "промышленной" кукурузы.

Эти цифры означают, что так называемое техническое зерно не могло заполонить польский рынок. Это только капля в море импорта из Украины. В прошлом сезоне в Польше было произведено более 35 миллионов тонн зерновых.

Украинское зерно вовсе не заполонило рынок?

Следовательно, общий импорт зерновых от нашего восточного соседа (то есть вышеупомянутые 2,45 миллиона тонн) составляет всего около 6,8% от внутреннего производства. В то же время в 2022 году у нас было положительное торговое сальдо в Польше, то есть преимущество экспорта над импортом.

"С января по декабрь прошлого года из Польши было экспортировано за границу 9,2 млн тонн зерновых и зернопродуктов, в том числе около 3,88 млн тонн кукурузы и около 3,64 млн тонн пшеницы. Не существует системы, которая позволила бы определить, в какой степени экспорт включал украинские зерновые. Однако мы знаем, что сальдо внешней торговли зерновыми и зернопродуктами находится на положительном уровне - 5,6 млн тонн", - говорит глава зерно-кормовой палаты Моника Пятковская.

О том, что техническое зерно не должно быть главной проблемой на рынке, свидетельствуют данные, полученные от министерства аграрным профсоюзом "Корона".

Они показывают, что технические зерновые не доминировали среди всех импортируемых в Польшу зерновых. Как отмечено, с июля 2022 года по январь 2023-го было импортировано примерно 165 тысяч тонн зерновых (пшеницы и кукурузы), кроме кормовых, семенных или продовольственных (их было примерно 1,73 миллиона тонн). Следовательно, техническое зерно в украинском импорте за этот период также должно иметь достаточно небольшую долю.

"В целях ускорения импорта в Польшу путем избежания пограничного контроля, в декабре 2022 года Национальная казенная администрация усилила надзор за импортом такого зерна", – уверяет министерство в присланном нам ответе.

Фермеры сомневаются в данных министерства

Действительно, импорт из Украины очень существенно увеличился в процентном отношении (в 2021 году он отслеживался), но это все равно не должно привести к кризису на таком крупном рынке.

Если данные показывают, что приток зерна из Украины не так уж велик, то что же вызвало столько проблем? Аграрии бьют тревогу, что зернохранилища переполнены зерном, а цены на закупочных станциях слишком низкие. Именно поэтому некоторые представители отрасли считают, что данные цифры не соответствуют действительности.

"Мы считаем, что названий, под которыми въезжало зерно, но избежавших попадания в официальную статистику, гораздо больше. Это не только техническое зерно. У нас есть данные, что пшеница, например, попадала в Польшу как теоретически используемый очиститель. для чистки мельниц. Это значит, что в Польше может быть гораздо больше украинского зерна, чем показывает официальная статистика", – оценивает член управления Ассоциации производителей зерновых культур Марчин Грин.

"Правительство начало делать шаги по сокращению импорта, но, с другой стороны, из-за созданного ажиотажа покупатели теперь знают, что мы прижаты к стене и могут сознательно занижать цены. Мы видели, как после введения государственных субсидий цены снижались очень быстрыми темпами. Сама цена, кстати, не была бы проблемой, если бы расходы были ниже, а они значительно выросли", – отмечает он.

"Следует учитывать, что Украина, по оценкам Министерства сельского хозяйства США, в этом маркетинговом году экспортирует 40,5 млн тонн зерновых, в том числе 14,5 млн тонн пшеницы и 26 млн тонн кукурузы. Этот потенциал поразителен для стран, граничащих с этим рынком даже если существующие излишки не достигли этих рынков в огромных количествах. Кроме того, беспокойство растет, когда периодически возникает реальная угроза значительного сокращения или приостановки экспорта зерна с украинского рынка через черноморские порты", - говорит Моника Пятковская.

Крах? Ничего подобного.

По мнению эксперта аграрных рынков и старшего экономиста Credit Agricole Якуба Олипра, было бы неправильно говорить о крахе зернового рынка в Польше.

"Я не согласен с оценкой, что у нас есть спад на рынке. Проблема заключается в том, чтобы поощрить фермеров продавать зерновые по нынешним ценам в ситуации, когда еще несколько месяцев назад они могли продавать зерновые на несколько сотен злотых дороже", – говорит он.

"По моему мнению, Украина имеет мало отношения к таким сильным обесценениям, которые мы наблюдаем с декабря", – подтвердил в своем анализе на infograin.pl аналитик Мирослав Марциняк.

"Сегодня также нет проблем со сбытом на мельницы и комбикормовые заводы. Однако проблема заключается в цене, которая не устраивает фермеров", – добавил он.

Якуб Олипра также утверждает, что текущая ситуация на внутреннем рынке является отражением происходящего в мире.

"Закупочные цены на зерно в Польше на уровне MATIF (Французская биржа сельскохозяйственных товаров, – ред.). Это связано с улучшением ситуации со спросом и предложением на мировом рынке зерна, уменьшением рыночной неопределенности и ожиданием более высоких урожаев в следующем сезоне" , – Рассказывает он.

Достаточно ли делает правительство?

По мнению Олипры, проблема не будет решена путем ограничения ввоза зерна из Украины, как это решило сделать польское правительство, разрешив только транзит.

"По моему мнению, меры по блокированию импорта из Украины не решают проблему в долгосрочной перспективе. Мы нуждаемся в большом количестве такого сырья, как, например, подсолнечный шрот. Более того, во многих сегментах украинский экспорт не конкурирует с нами, а наши действия могут, в свою очередь, испортить торговые отношения с компаниями, которые сами экспортируют продукты питания в Украину", – оценивает Якуб Олипра.

Сами фермеры также сомневаются в таких мерах. Соответствующей реакции Украины опасаются, в частности, в Польской молочной палате (PIM).

"Украинская сторона может прибегнуть к ответным действиям в торговом обмене с Польшей, что приведет к торможению или запрету экспорта прежде всего наших сыров, сухой сыворотки и кисломолочных продуктов, для которых Украина сегодня является важным рынком сбыта. В 1 квартале 2023 года Польша продала в Украину в 5,14 раза больше молочных продуктов, чем купила в Украине", – говорится в сообщении PIM.

Также представитель зерновой отрасли, несмотря на то, что ценит вмешательство властей, говорит о большом хаосе.

"Правительство хочет действовать, и это можно оценить как позитив, но, к сожалению, оно меняет повестку дня каждые два-три дня. Сначала оно полностью запретило импорт, потом появилась идея ограничить его, то есть конвоирование и электронное отслеживание грузов. Сегодня мы не знаем, где мы стоим", – признает Марчин Грин.

Как он добавляет, данная проблема приводит к уменьшению экспортных возможностей.

"Зерно из Украины повлияло на снижение качества и ухудшение восприятия нашего сырья на внешних рынках. Таким образом нам сегодня труднее продавать польское зерно на Западе", - аргументирует он.