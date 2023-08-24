Действительно ли Пригожин погиб в авиакатастрофе, война в Украине в центре внимания саммита БРИКС. Акценты мировых СМИ 24 августа

На таких темах акцентируют международные издания на утро 24 августа.

Вероятная гибель Пригожина и его последствия

Главарь группы наемников "Вагнера" Евгений Пригожин был в списке разбившихся в России в среду пассажиров самолета, сообщило российское агентство гражданской авиации, пишет The Washington Post, но официального подтверждения того, что он находился на борту самолета или что он находится среди погибших, не поступало. Так что эксперты призывают не спешить с выводами.

"Пока мы не знаем наверняка, что это именно тот Пригожин, не будем удивляться, если он вскоре появится на новом видео из Африки", – цитирует издание аналитика по России в лондонском аналитическом центре Chatham House Кейра Джайлза.

WP напоминает, что такое уже случалось: в октябре 2019 года Пригожина ошибочно считали погибшим после крушения военного самолета Ан-72 с восемью людьми на борту. Позже он появился на свет живым и здоровым.

Однако если это подтвердится, смерть Пригожина завершит его стремительный взлет и падение. После июньского бунта в июле Байден предположил, что Пригожин может стать мишенью для убийства, отмечает WP, как и ряд российских инакомыслящих и журналистов в прошлом, включая оппозиционного лидера Алексея Навального, пережившего отравление в 2020 году.

Уже в среду, 23 августа, когда появилось сообщение о смерти Пригожина, Байден заявил журналистам: "Я точно не знаю, что произошло, но я не удивлен".

"В России мало что происходит, за чем бы ни стоял Путин. Но я не знаю достаточно, чтобы знать ответ", – сказал президент США в ответ на вопрос, может ли Путин стоять за катастрофой.

Очевидцы сообщали, что услышали два взрыва, прежде чем самолет упал с неба и загорелся в поле, делится WP информацией из российских СМИ. На борту самолета находились семь пассажиров и три члена экипажа, сообщили представители авиационных властей, в том числе Дмитрий Уткин, заместитель командира Пригожина.

Наряду с обсуждением вероятной смерти Пригожина, The Guardian пытается выяснить, кто такой Дмитрий Уткин, которого часто называют основателем или соучредителем группы наемников, хотя его точная роль неизвестна.

Издание подчеркивает, что собственным позывным Уткиным был "Вагнер", в честь любимого композитора Гитлера. Сайт расследований Bellingcat писал в 2020 году, что Уткин имел "навязчивое увлечение историей Третьего Рейха", а в другом недавнем отчете его описывали как "украшенного многочисленными нацистскими татуировками, в частности свастикой, нацистским орлом и эсэсовской молнией". Очевидно, группа Вагнера была названа в его честь, считают в СМИ.

Bellingcat заявил, что располагает данными из открытых источников, свидетельствующих о том, что его "использовали как удобную и неоспоримую приманку, чтобы замаскировать ее государственное происхождение". Его редко видели или слышали на публике, в последний раз его видели на видео, опубликованном Пригожиным в июле, в котором босс "Вагнера" обращался к бойцам в Беларуси. На видео Пригожин представляет мужчину, которого он называет Уткиным; это был первый раз, когда командир был снят на видео, где он разговаривает со своими подчиненными.

"Это не конец, это лишь начало самой большой работы в мире, которая продолжится очень скоро, – цитирует слова Уткина в видео The Gurdians – И добро пожаловать в ад".

Сообщения по российским социальным сетям, связанным с "Вагнером", предполагают, что другие члены руководства группы также могли быть на этом рейсе, добавляет издание.

Эту же тему обсуждают фактически все знаковые международные издания, пытаясь понять подробности и правдивость информации, акцентируя на личности самого Пригожина и его роли в войне в Украине и не только.

Фото: gettyimages

Вторжение России в Украину оказалось в центре внимания саммита БРИКС

Саммит БРИКС близится к завершению, однако все его встречи проходят в тени войны в Украине, акцентирует The New York Times.

Среди планов саммита пяти стран БРИКС в Йоханнесбурге были дискуссии о том, следует ли расширять группу и как противостоять западным странам, пишет издание. Но вторжение России в Украину, вероятно, и дальше будет оставаться в центре внимания встреч и в четверг, 24 августа, когда сами будет близиться к завершению.

По мнению NYT, России придется отвечать на вопросы, касающиеся авиакатастрофы под Москвой и возможной гибели Евгения Пригожина.

"Еще к катастрофе внимание к Украине стало очевидным, когда президент России Владимир Путин в видеообращении в среду заявил, что западные страны виноваты в конфликте в Украине, куда Россия неспровоцированно вторглась 18 месяцев назад", – подчеркивает NYT.

Медиа также отмечает, что обращение Путина к лидерам Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки было записано на видео, поскольку он разыскивается Международным уголовным судом за совершение военных преступлений и может быть арестован за пределами России. Южная Африка, которая является участницей договора, созданного судом, и была бы обязана арестовать его, если бы он туда приехал, "попросила его держаться подальше".

Участники саммита БРИКС рассматривали вопрос о том, кто может присоединиться к группе, в частности речь шла о таких странах, как Саудовская Аравия, Индонезия, Египет и Аргентина. Между тем, Путин со своей стороны пытался использовать встречу как возможность заручиться поддержкой.

Большинство стран БРИКС продолжают осторожно поддерживать Россию и мир в Украине, не поддерживая Россию в войне, напоминает NYT.

Фото: reuters