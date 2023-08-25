Путин не смог терпеть появление харизматичного и эффективного конкурента за реальную власть в России Евгения Пригожина, и, вероятно, убрал его. Почему вероятно – Пригожин давний знакомый Путина еще со времен молодости в Санкт-Петербурге. Он же — его кошелек нетрудовых доходов в странах Африки. А еще человек, с военной точки зрения, построивший с нуля во время боевых действий целый армейский корпус, который имел большую боеспособность, чем любой корпус профессиональной российской армии.

Именно вербовки зэков на фронт лично Пригожиным осенью прошлого года позволили несколько подавить разгромный эффект сначала от блестящей "Харьковской операции", а дальше и от освобождения Херсона. Это подняло на новую волну боевой дух россиян, это внушало страх украинцам. Поэтому ставка была достаточно грамотной. Уже молчу, что головорезы Пригожина, несмотря на мемасики в интернете, оказались довольно изящными и на поле боя, и убили немало лучших в нашей армии.

Однако личная популярность Пригожина росла. Его эмоциональные видео о "Герасимов, Шойгу, где снаряды" начали массово смотреть украинцы. И Кремль довольно быстро почувствовал, что Пригожин с ореолом нетипичного полководца, менеджера и мужчины с непростым прошлым, преуспевший — очень хорошо вписывается в глубинные желания россиян. Так можно доиграться до того, что именно Пригожин, а не искусственно выращенные Навальный и Ходорковский, будут реальной оппозицией к Путину.

Читайте также: Почему уволили Суровикина? Кто будет ответственен за осенние обстрелы

Почему правильно говорить, что Пригожин погиб вероятно? Нам вряд ли покажут медицинские карты трупов с того самолета. Термином "вероятно уничтожен" - оперируют западные разведки. Впрочем, нет гарантий, что Пригожин не умер по договоренности чисто социально, а физически немного улучшит свою внешность и осядет в ЦАР, как и планировалось раньше.

Социальная смерть давнего партнера в масштабных убийствах, по черной кассе и военных преступлениях в Украине могла стать платой за длительную лояльность и за золото Африки.

Кстати, о золоте... Если почитать российские источники, сами россияне пишут, что несколько недель подряд грузовой самолет министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Ил-76 с бортовым номером RA-76845 совершал регулярные рейсы в Мали. Летали туда спецрейсами целых 10 раз. Вопрос, сколько золота и бриллиантов, охраняемых ППК "Вагнера", перевезли в резиденцию Путина?

Очень скоро мы увидим нарядные похороны гробов, о которых скажут, что там лежат Пригожин и его близкий соратник Уткин. Неважно, кто именно там лежит, — политически один враг Украины уничтожен. И отстранен от процессов войны в Украине.

Читайте также: Пригожина показательно зачистили. Если система убивает – она боится повторения

Полезно ли это нам? Безусловно, что да. В вопросах войны должна быть легкая конкуренция между генералами и менеджерами. Пригожин своим появлением на арене в прошлом году подсветил трещины в системе русской армии. Он показал тем, кто хочет власти и денег в самой России, где слабые точки российского концлагеря.

А яркий летний путч доказал многим, что не всегда тот, кто в бункере, имеет всю власть, — просто пойди и возьми ее. Хоть Ростов за три дня, хоть Москву.

Какая выгода из этой истории для нас? Смерть — вероятная или реальная Пригожина подняла украинцам настроение в День независимости. Наверное, многие получили моральную сатисфакцию от того, что одно чудовище пополнило ряды зрителей концерта Кобзона.

Однако линии фронта в нашу пользу это не изменит. Это не воскресит тех, кого убили "вагнера" на поле боя или в собственном доме в оккупации. Это также не вернет нам тысячи украинских детей, из которых уже сейчас "Юнармия" выращивает новые машины для будущих войн с Украиной.

Однако Путин решил замкнуть армию на Шойгу. И предпочел малоамбициозного партнера в прогулках в тайге. Это отнюдь не развал армии России, но признак глубочайшего загнивания. А в перспективе это играет нам на руку.

Читайте также: Ликвидация Пригожина: Тоска, она же скука

Что касается ПВК "Вагнер", эту достаточно авантюрную историю можно считать закрытой. Часть "вагнеровцев" вольется в армию РФ на общих началах, для тех, кто будет несогласен, приготовлена смерть, забвение и утрамбованные могилы.

Всем остальным "приспешникам" Пригожина будет трудно найти себе качественного менеджера и хозяина. Потому весь успех 10 лет "вагнерят" держался как раз на фигуре Пригожина — активного, дерзкого и чрезвычайно жестокого.

Между достаточно качественным менеджментом машины для убийства и личным обогащением Путин выбрал золото и бриллианты. Трудно сказать, как они помогут ему удержать власть в осадных условиях западных санкций. Однако Путин поставил себе целью сохранить единоличную власть еще на 5 лет — и повторяет в деталях путь своего кумира Сталина.

Но в одно мартовское утро оригинального Сталина это не спасло, и его труп нашли в луже мочи.

Специально для Эспрессо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.