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Действительно ли Папа говорил об открытости для благословения однополых пар: объясняем

10 октября, 2023 вторник
18:06
Статьи

В сети еще раз подхватили очередную резонансную тему, в которой фигурируют Ватикан, Папа и легитимность однополых отношений в Церкви. Медиа активно распространяют материалы, якобы Папа предложил католическим священникам благословлять гомосексуальные браки. Что на этот раз спровоцировало распространение этой темы и о чем на самом деле сказал понтифик, объясняем далее в материале

О чем в тексте:

  • Что обусловило обсуждение
  • Реакция апостольской столицы на запросы кардиналов
  • Разбираем ответ Папы: благословляет ли Католическая Церковь однополые браки

Что обусловило обсуждение

В июле 2023 года кардиналы с пяти континентов — Вальтер Брандмюллер (Германия), Раймонд Лео Берк (США), Иосиф Чэнь (Гонконг), Хуан Сандовал Иньигес (Мексика) и Робер Сара (Гвинея), передали Папе Франциску и Дикастерию вероучения (отдел Римской курии) пять вопросов в форме "dubia". Такая форма требует конкретный закрытый ответ - "да" или "нет". Вопросы от кардиналов касались темы доктрины и морали в учении Церкви, один из них о благословении гомосексуальных пар. Впрочем, ответ Папы Франциска отходил от классического формата. Кардиналы получили развернутый ответ на семи страницах. Такая форма и содержание письма, по словам епископов Римской Церкви, лишь усугубило сомнения, то в августе этого же года они повторили запрос "dubia" с требованием к Папе ответить только "да" или "нет". Не получив обратной реакции, кардиналы обнародовали свое письмо Папе с этими же вопросами. Впрочем, не прикрепили полученных ответов понтифика.

Реакция апостольской столицы

Префект Дикастерии вероучения, кардинал Виктор Мануэль Фернандес, подверг резкой критике кардиналов за то, что они не опубликовали ответов Папы на первую версию своего запроса — как сообщает Catholic News Agency. А тем более сделали это накануне Синода о синодальности (Т.е. ассамблея епископов в вопросах измерения Церкви. На момент выхода этого материала Синод уже состоялся, где епископы не дали ответа на вопросы, связанные с ЛГБТ). Прямой язык Фернандеса по переводу звучит так: "Вместо того чтобы опубликовать эти ответы, они теперь публикуют новые вопросы - так, словно Папа - их мальчик на побегушках (опыт "раб для поручений")". Ранее епископы, представляющие пять континентов, аргументировали это тем, что не публиковали ответов Папы, потому что не видели уместности распространять письмо понтифика, адресованное лично кардиналам. Поэтому Ватикан решил обнародовать ответы Папы Франциска на первый запрос "dubia". Далее разберем тот же вопрос и ответ понтифика о благословении однополых браков.

Разбираем ответ Папы: благословляет ли Католическая Церковь однополые браки

Сам вопрос звучит так: "Может ли Церковь отступать от этого "принципа", считая его, вопреки тому, что учит Veritatis splendor 103, лишь идеалом и принимая как "возможное благо" объективно греховные ситуации, такие как союзы с лицами одного пола , не нарушая при этом объявленную доктрину?"

По переводу Vatican News мы выясняем, что дословно сказал Папа. Еще в начале понтифик отвечает, что Католическая Церковь имеет четкое понятие супругов: это исключительный, стабильный и неразрывный союз между мужчиной и женщиной, естественно открытый для рождения детей. В таком случае это признается "супругами" и истинно в Церкви. Другие формы союза партнеров, которые могут противоречить этому убеждению и выходить за пределы традиционных для Церкви супругов, не являются браком, а значит, Католическая Церковь отказывается от каких-либо обрядов или священнодействий для такого союза.

Однако, речь идет о том, что священники не должны терять пастырской милосердной любви к людям. Если пара пришла за благословением к священнику, дело душепастыря - "надлежащим образом распознать, существуют ли формы благословения, о которых просят один или несколько человек, не несущих ложного представления о супругах. Ведь когда кто-то просит благословения, он выражает прошение к Богу о помощи, мольбы, чтобы жить лучше, доверие к Отцу, Который может помочь нам жить лучше." В Церкви это означает, что священник как духовный наставник не имеет права проигнорировать сигналы - проблемы и беды, с которыми столкнулся человек. Тем более если пара хочет вступить в брак в Церкви, похоже, для партнеров важно построить свой союз перед Господом. Опять же, если гомосексуальная пара пришла к священнику за благословением, это не значит, что Церковь должна давать разрешение на этот брак, а предложить пастырское сопровождение для этих людей, духовную помощь. Далее в ответе Папа Франциск добавляет, что так или иначе, решения при конкретных обстоятельствах не должны становиться нормой, а каноничность должна сохранять свое содержание и форму.

Поэтому в ответе Папы Франциска, согласно переводу, ничего не говорится о благословении, а о пастырской миссии священника и милосердия к людям, которые обратились к священнослужителю.

Мир
Италия
Папа Римський Франциск
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