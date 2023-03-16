Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%. И это далеко не предел нашего роста", – сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Олесандр Кубраков.

По его убеждению, соглашение о "транспортном безвизе" помогает поддерживать украинскую экономику, находить логистические решения для экспортеров и приближает Украину к главной внешнеполитической цели — членству в ЕС.