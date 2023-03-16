Действие "транспортного безвиза" между Украиной и ЕС продлено до конца июня 2024 года
Продлено соглашение, отменяющее необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
"За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%. И это далеко не предел нашего роста", – сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Олесандр Кубраков.
По его убеждению, соглашение о "транспортном безвизе" помогает поддерживать украинскую экономику, находить логистические решения для экспортеров и приближает Украину к главной внешнеполитической цели — членству в ЕС.
- 29 июня 2022 года Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, известное также как "транспортный безвиз". А 16 сентября президент Владимир Зеленский утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе".
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