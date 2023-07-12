Действие примет участие в разработке Европейского цифрового кошелька
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что вскоре украинская Дия присоединится к разработке нового европейского сервиса, с помощью которого можно будет открывать банковские счета онлайн и иметь документы в телефоне
Об этом он написал в соцсетях.
"Сейчас консорциум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) работает над разработкой европейского сервиса, который поможет открывать банковские счета онлайн, иметь документы в смартфоне", - отметил Федоров.
Команда Минцифры презентовала возможности Дии на состоявшейся в Париже встрече международного консорциума. Украинские разработчики показали европейским коллегам, как с Дией открыть банковский счет за минуту, создать электронную подпись и пользоваться цифровыми документами.
По словам Федорова, участники форума неоднократно отмечали Украину как государство, которое делает ощутимые успехи в диджитализации на пути в ЕС, несмотря на вызовы войны. Кроме этого, особое отличие наше государство получило от французского министра цифровых технологий Жана-Ноэля Барро.
"Благодарю за высокую оценку украинского продукта. Круто, что именно технологические разработки приближают Украину к ЕС", - добавил министр цифровой трансформации.
- 31 мая Минцифры получило международную награду "Партнер 2023 года" от Академии электронного управления за разработку сервиса Дия.Подпись-EU, соответствующий стандартам ЕС.
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