Об этом он написал в соцсетях.

"Сейчас консорциум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) работает над разработкой европейского сервиса, который поможет открывать банковские счета онлайн, иметь документы в смартфоне", - отметил Федоров.

Команда Минцифры презентовала возможности Дии на состоявшейся в Париже встрече международного консорциума. Украинские разработчики показали европейским коллегам, как с Дией открыть банковский счет за минуту, создать электронную подпись и пользоваться цифровыми документами.

По словам Федорова, участники форума неоднократно отмечали Украину как государство, которое делает ощутимые успехи в диджитализации на пути в ЕС, несмотря на вызовы войны. Кроме этого, особое отличие наше государство получило от французского министра цифровых технологий Жана-Ноэля Барро.

"Благодарю за высокую оценку украинского продукта. Круто, что именно технологические разработки приближают Украину к ЕС", - добавил министр цифровой трансформации.