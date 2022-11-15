Девятый пакет антироссийских санкций может быть согласован к Рождеству, - Йозвяк

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в прямом эфире Еспресо.

Он отметил, что, несмотря на то, что существуют несколько стран-членов ЕС, которые не хотят вводить новые антироссийские санкции, большинство государств ЕС все стремятся к продолжению санкционного процесса. Поэтому, по мнению Йозвяка, новый пакет санкций против России может быть согласован уже к Рождеству.

"Пока полного консенсуса на этот счет нет. Поэтому девятый пакет санкций готовят. Я думаю, его могут согласовать уже к Рождеству. Но при этом нужно прилагать больше усилий для того, чтобы убедить всех согласиться", - подчеркнул Йозвяк.

14 ноября украинские дипломаты и наши международные партнеры сделали сразу несколько важных шагов в помощи Украине. В частности, согласовали резолюцию относительно репараций от РФ.