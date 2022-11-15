Девятый пакет антироссийских санкций может быть согласован к Рождеству, - Йозвяк
Большинство стран-членов Европейского Союза стремятся продолжить санкционный процесс против России, поэтому новый пакет антироссийских санкций может быть согласован уже к Рождеству
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в прямом эфире Еспресо.
Он отметил, что, несмотря на то, что существуют несколько стран-членов ЕС, которые не хотят вводить новые антироссийские санкции, большинство государств ЕС все стремятся к продолжению санкционного процесса. Поэтому, по мнению Йозвяка, новый пакет санкций против России может быть согласован уже к Рождеству.
"Пока полного консенсуса на этот счет нет. Поэтому девятый пакет санкций готовят. Я думаю, его могут согласовать уже к Рождеству. Но при этом нужно прилагать больше усилий для того, чтобы убедить всех согласиться", - подчеркнул Йозвяк.
- 14 ноября украинские дипломаты и наши международные партнеры сделали сразу несколько важных шагов в помощи Украине. В частности, согласовали резолюцию относительно репараций от РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.15Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное