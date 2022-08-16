Девятый год войны: кому мешают волонтеры?

Во вторник, 16 августа, в 10:00 в программе "Война и волонтеры" – волонтер Наталья Юсупова о скандале между властью и волонтерами.

Народная депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла пожаловалась в СБУ на деятельность "некоторых волонтеров" по "подрыву нацбезопасности". В скандале прозвучали имена нардепки и волонтерки Яны Зинкевич, экс-нардепа и блогера Борислава Березы, волонтеров Даны Яровой, Натальи Юсуповой, Тимофея Златкина и Мирослава Гая, военнослужащего и представителя расследовательного сообщества InformNapalm Михаила Макарука. Кому волонтеры стоят, как кость в горле и чем будет обеспечено войско, если к известным волонтерам будут массово приходить правоохранители с проверками. Об этом Кристина Парубий и волонтер Наталья Юсупова поговорят в программе "Война и волонтеры".

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