Девятый год войны: кому мешают волонтеры?
О скандале вокруг волонтеров журналистка "Еспресо" Кристина Парубий в программе "Война и волонтеры" поговорит с волонтером Наталией Юсуповой
Во вторник, 16 августа, в 10:00 в программе "Война и волонтеры" – волонтер Наталья Юсупова о скандале между властью и волонтерами.
Народная депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла пожаловалась в СБУ на деятельность "некоторых волонтеров" по "подрыву нацбезопасности". В скандале прозвучали имена нардепки и волонтерки Яны Зинкевич, экс-нардепа и блогера Борислава Березы, волонтеров Даны Яровой, Натальи Юсуповой, Тимофея Златкина и Мирослава Гая, военнослужащего и представителя расследовательного сообщества InformNapalm Михаила Макарука. Кому волонтеры стоят, как кость в горле и чем будет обеспечено войско, если к известным волонтерам будут массово приходить правоохранители с проверками. Об этом Кристина Парубий и волонтер Наталья Юсупова поговорят в программе "Война и волонтеры".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.01
Покупка 39.01Продажа 39.86
-
EUR
Покупка 39.45Продажа 40.61
- Актуальное
- Важное