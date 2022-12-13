Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

Как отмечается, 13 декабря 2022 года в 01:09, после возобновительного ремонта, к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) Энергоатома, выведенного из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов.

В настоящее время продолжается набор мощности.

"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В ведомстве напоминают, что россиянами блокируется включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины.

Напомним, 23 ноября массированный ракетный обстрел РФ по территории Украины привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице. Отключения электроснабжения были экстренными, без соблюдения графиков. В частности, тогда энергоблоки Южно-Украинской (Николаевская область) и Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы.

В целом Украина пережила уже восемь массированных ракетных атак россиян на энергетическую инфраструктуру страны. Из-за этого образовался дефицит в энергосистеме.

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