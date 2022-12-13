Девятый энергоблок-тысячник подключили к электросети после массированной атаки РФ
Энергоблок-тысячник Энергоатома, выведенный с рабочего строя после ракетных обстрелов 23 ноября, подключен к энергосистеме страны
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.
Как отмечается, 13 декабря 2022 года в 01:09, после возобновительного ремонта, к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) Энергоатома, выведенного из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов.
В настоящее время продолжается набор мощности.
"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
В ведомстве напоминают, что россиянами блокируется включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины.
- Напомним, 23 ноября массированный ракетный обстрел РФ по территории Украины привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице. Отключения электроснабжения были экстренными, без соблюдения графиков. В частности, тогда энергоблоки Южно-Украинской (Николаевская область) и Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы.
- В целом Украина пережила уже восемь массированных ракетных атак россиян на энергетическую инфраструктуру страны. Из-за этого образовался дефицит в энергосистеме.
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