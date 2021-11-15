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Девятилетний мальчик скончался в результате давки на концерте Astroworld, в общей сложности умерли 10 человек

15 ноября, 2021 понедельник
12:20
Мир

В результате давки на концерте Тревиса Скотта 5 ноября девятилетний мальчик скончался после девяти дней комы

Об этом сообщает BBC.

Девятилетний Эзра Блаунт стал десятой и самой молодой жертвой инцидента на фестивале Astroworld в Хьюстоне, штат Техас.

Смерть мальчика подтвердил 14 ноября адвокат его семьи. Отец Эзры, который был с ним на концерте, рассказал, что потерял сознание, когда началась давка. Позже Эзру нашли с тяжелыми ранениями.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что его огорчило известие о смерти Эзры.


Тревис Скотт продолжал выступать еще 40 минут после того, как людей прижало к сцене.

Рэпер попросил пострадавших обращаться к нему, чтобы он смог выразить свои соболезнования и помочь жертвам.

В общей сложности на фестивале было 50 тыс. посетителей. Погибшим было от 9 до 27 лет.
  • 5 ноября на концерте рэпера Тревиса Скотта произошла давка после того, как рэпер вышел на сцену, - людей прижало к сцене, началась паника. В день инцидента погибли восемь человек, десятки людей получили травмы.

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