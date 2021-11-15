Девятилетний мальчик скончался в результате давки на концерте Astroworld, в общей сложности умерли 10 человек

Об этом сообщает BBC.



Девятилетний Эзра Блаунт стал десятой и самой молодой жертвой инцидента на фестивале Astroworld в Хьюстоне, штат Техас.



Смерть мальчика подтвердил 14 ноября адвокат его семьи. Отец Эзры, который был с ним на концерте, рассказал, что потерял сознание, когда началась давка. Позже Эзру нашли с тяжелыми ранениями.



Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер заявил, что его огорчило известие о смерти Эзры.

5 ноября на концерте рэпера Тревиса Скотта произошла давка после того, как рэпер вышел на сцену, - людей прижало к сцене, началась паника. В день инцидента погибли восемь человек, десятки людей получили травмы.

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Тревис Скотт продолжал выступать еще 40 минут после того, как людей прижало к сцене.Рэпер попросил пострадавших обращаться к нему, чтобы он смог выразить свои соболезнования и помочь жертвам.В общей сложности на фестивале было 50 тыс. посетителей. Погибшим было от 9 до 27 лет.