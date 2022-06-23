Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины .

Зарегистрировать электронный кабинет необходимо на сайте. Для этого необходимо внести серию, номер документа об образовании и паспортах – гражданина Украины и для выезда за границу, свидетельство о рождении. Указать электронную почту, которая будет использоваться для активации кабинета и в заявлении поступающего, и придумать пароль для входа. Также скачать фотографию поступающего, которую могут использовать для заказа студенческого билета, поэтому "селфи" здесь не должно быть.

"В кабинете необходимо скачать фото при наличии, справки, подтверждающую регистрацию в селе (Приложение 13 или выписка из реестра территориального общества, в частности сформированное на портале Действие). Такая возможность доступна только тем поступающим, которые закончили школу в селе в 2022 году", – говорится в сообщении.

Редактировать внесенную информацию можно до момента представления первого электронного заявления. Возможность подачи электронных заявлений будет открыта 30 июня и продлится до 18 часов 13 июля.

Доступные инструкции в текстовом и видеоформатах доступны также на сайте .

Конкурсный балл поступающего на бюджет 2022 года состоит из результатов индивидуального устного собеседования или творческого конкурса и может быть рассмотрено мотивационное письмо. Текст мотивационного письма нужно будет заполнять в кабинете при подаче заявления. При необходимости копии материалов (дипломы, награды), подтверждающие информацию в письме, нужно отправлять на электронные ящики Приемных комиссий учебных заведений.

Список специальностей с творческим конкурсом можно просмотреть в Приложении 1 к Порядку приема на обучение.

"Поступающий может использовать сельский коэффициент (СК), на который увеличивается конкурсный балл. СК равен 1,05. Он доступен для лиц, зарегистрированных в деревне, которые в год поступления получили базовое среднее образование в учебном заведении на территории села. Для подтверждения СК требуется загрузить в электронный кабинет сканкопию соответствующей справки, о чем было сказано выше", - добавляют в МОН.

Поступить на профессионального младшего бакалавра можно с документом о базовом среднем образовании, полном общем (профильном), а также профессиональном или высшем образовании.

Всем поступающим нужно регистрировать электронные кабинеты и подавать заявления в электронной форме.

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