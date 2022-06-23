English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Девятиклассники впервые будут подавать заявления на поступление через электронные кабинеты: стартовала регистрация

Девятиклассники впервые будут подавать заявления на поступление через электронные кабинеты: стартовала регистрация

23 июня, 2022 четверг
15:34
Общество

Сегодня, 23 июня, началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов на основе девяти классов на профессионального младшего бакалавра. Впервые поступающие будут подавать заявления через личные электронные кабинеты

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины .

Зарегистрировать электронный кабинет необходимо на сайте. Для этого необходимо внести серию, номер документа об образовании и паспортах – гражданина Украины и для выезда за границу, свидетельство о рождении. Указать электронную почту, которая будет использоваться для активации кабинета и в заявлении поступающего, и придумать пароль для входа. Также скачать фотографию поступающего, которую могут использовать для заказа студенческого билета, поэтому "селфи" здесь не должно быть.

"В кабинете необходимо скачать фото при наличии, справки, подтверждающую регистрацию в селе (Приложение 13 или выписка из реестра территориального общества, в частности сформированное на портале Действие). Такая возможность доступна только тем поступающим, которые закончили школу в селе в 2022 году", – говорится в сообщении.

Редактировать внесенную информацию можно до момента представления первого электронного заявления. Возможность подачи электронных заявлений будет открыта 30 июня и продлится до 18 часов 13 июля.

Доступные инструкции в текстовом и видеоформатах доступны также на сайте .

Конкурсный балл поступающего на бюджет 2022 года состоит из результатов индивидуального устного собеседования или творческого конкурса и может быть рассмотрено мотивационное письмо. Текст мотивационного письма нужно будет заполнять в кабинете при подаче заявления. При необходимости копии материалов (дипломы, награды), подтверждающие информацию в письме, нужно отправлять на электронные ящики Приемных комиссий учебных заведений.

Список специальностей с творческим конкурсом можно просмотреть в Приложении 1 к Порядку приема на обучение.

"Поступающий может использовать сельский коэффициент (СК), на который увеличивается конкурсный балл. СК равен 1,05. Он доступен для лиц, зарегистрированных в деревне, которые в год поступления получили базовое среднее образование в учебном заведении на территории села. Для подтверждения СК требуется загрузить в электронный кабинет сканкопию соответствующей справки, о чем было сказано выше", - добавляют в МОН.

Поступить на профессионального младшего бакалавра можно с документом о базовом среднем образовании, полном общем (профильном), а также профессиональном или высшем образовании.

Всем поступающим нужно регистрировать электронные кабинеты и подавать заявления в электронной форме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
21 июня, 2022 вторник
"Ситуация выходит из-под контроля": осенью РФ могут ожидать события, аналогичные с переворотом 1917 года, - российский политолог
На фото карта боевых действий
23 июня, 2022 четверг
Россияне продвигаются к Лисичанску и могут захватить его в ближайшие дни, - ISW
Николай Маломуж
23 июня, 2022 четверг
Путин готов бросить в Украину 40 тыс. военных и использовать пробные виды оружия, - генерал Маломуж
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.21
    Покупка 34.21
    Продажа 34.96
  • EUR
    Покупка 35.77
    Продажа 36.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
24 июня
10:53
Герои Украины. Эта война напоминает партию в шахматы между умным человеком и клиническим идиотом, – Сергей Пономаренко
10:50
Давайте соберем средства для приобретения раций и зарядных станций бойцам 103-й бригады
10:44
Николай Княжицкий
Кандидатство на членство в ЕС возлагает на Украину большую ответственность, и мы не имеем права разочаровать союзников, - Николай Княжицкий
10:40
В Мариуполе войска РФ готовятся к контрнаступлению ВСУ и планируют использовать горожан как живой щит
10:22
Эксклюзив
Половина сил РФ стянута вокруг Северодонецка, - Згурец
10:14
Оккупанты обстреляли Черниговщину из минометов: 25 взрывов
10:03
Украинское войско вышло из Северодонецка, - Бутусов с места происшествия
10:01
КНДР может провести первое за пять лет ядерное испытание, - Reuters
09:58
Украина - не пограничные отношения между орками и эльфами, а равный партнер, - Зеленский назвал преимущества статуса кандидата на вступление в ЕС
09:46
Полномасштабная война РФ против Украины: 338 детей погибли, еще 610 получили ранения
09:20
Около 34 530 окупантов, 1507 танков и 622 беспилотника: Генштаб назвал потери РФ за 4 месяца полномасштабной войны против Украины
09:04
доллар
Курс валют на сегодняшний день: стоимость доллара и евро в Украине
08:46
Российские танкеры под чужим флагом поставляют нефть в Европу
08:45
ВСУ придется отойти от Северодонецка, - Гайдай
08:40
В Луганской области россияне за сутки убили двух человек, еще одного ранили, повреждены дома
08:16
Сенат США принял законопроект о контроле над оборотом оружия
08:10
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "ураганов": есть разрушения
08:05
Интервью
Певица Оксана Муха: Люди, пережившие ужас войны, говорят, что больше не будут разговаривать на языке оккупанта
07:55
Белорусы нарастили системы инженерно-фортификационного оборудования позиций в приграничных с Украиной и ЕС районах
07:54
Ученые выяснили происхождение обезьяньей оспы, - NYT
07:35
Боевые действия за Северодонецк и Мирную Долину продолжаются, враг активизировал деятельность ДРГ на Харьковском направлении, - Генштаб ВСУ
06:59
В Кабмине назвали приблизительные сроки вступления Украины в ЕС
06:52
Резиденты Дия.City уплатили государству 1,3 млрд грн за февраль – апрель
06:20
Обновлено
Под Рязанью разбился транспортный самолет Ил-76. Это четвертая авиакатастрофа в РФ за неделю
06:09
Возможная потеря Северодонецка и Лисичанская не станет серьезным переломным моментом в войне, – ISW
05:26
Треть украинских беженцев трудоспособного возраста нашла работу в Литве, - посол
04:50
Кулеба
Кулеба сообщил, когда произошел переломный момент для кандидатства Украины в ЕС
04:23
Япония потратила на проведение Олимпиады-2020 космические $10,4 млрд
03:37
Между Украиной и Молдовой собираются восстановить железнодорожное сообщение
02:37
"Бавария" нашла неожиданную замену Левандовскому
02:13
Украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях Херсона, - отчет ОК "Юг"
02:04
В ОК "Юг" объяснили, почему Россия бьет по больницам, школам и стадионам
01:43
Подоляк
Нам не по дороге с российским Zомбилендом, - Подоляк о кандидатстве Украины в ЕС
01:24
В "Шахтере" определились с именем нового тренера, - СМИ
01:12
Обновлено
Россия обстреляла Запорожье из РСЗО
00:56
футбол
В Германии трансгендерам-футболистам разрешили играть за мужские и женские команды
00:46
На фото Дмитрий Кулеба
Забудьте об "усталости от Украины", - Дмитрий Кулеба
00:31
Евросовет признал "исключительную ответственность" России за создание продовольственного кризиса
00:28
Старый пень, ты проиграл: жена Усика эмоционально обратилась к Путину
00:22
HIMARS, катера, снаряды и пулеметы. Пентагон сообщил сообщил полный перечень помощи для Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV