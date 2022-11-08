Девяти судьям-предателям из АР Крыма "светит" до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - расследование завершено
Государственное бюро расследований завершило специальное досудебное расследование и направило обвинительные акты в суд. Однако предатели продолжают работать на оккупантов
Об этом сообщило Государственное бюро расследований
В октябре Государственное бюро расследований завершило специальное досудебное расследование в отношении 9 судей Апелляционного суда и местных судов и 2 правоохранителей из Крыма по факту государственной измены и направило обвинительные акты в суд.
Речь идет о том, что после временной аннексии Россией АР Крым, злоумышленники приступили к работе в незаконно созданных оккупантами судах, прокуратурах и правоохранительных органах агрессора. Сейчас предатели продолжают работать на оккупантов, но обвиняются в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Расследование проводилось в рамках системной работы по привлечению к ответственности судей, прокуроров и правоохранителей из Автономной Республики Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага.
Как утверждают в ГБР, его работники с начала 2022 года завершили специальное досудебное расследование деятельности 50 крымских судей, 6 прокуроров и 2 полицейских.
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